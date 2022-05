Epic Games Store: gioco gratis del 26 maggio 2022 disponibile, è Bioshock: The Collection

Epic Games Store ha svelato il nuovo misterioso gioco gratis del 26 maggio 2022 e che potrete riscattare da ora fino alla prossima settimana. Si tratta di Bioshock: The Collection!

Potrete riscattare grauitamente dell'Epic Games Store del 26 maggio 2022 tramite la pagina dedicata di Bioshock: The Collection, a questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 2 giugno 2022, per riscattare il gioco gratis. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Bioshock The Collection è una raccolta che include le versioni rimasterizzate dei tre giochi della celebre serie 2K Games, ovvero Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock Infinite.

Nella collection sono presenti anche tutti i DLC pubblicati dopo il lancio, inclusi i due episodi "Funerale in Mare" di Infinite, che concludono splendidamente la trilogia. Tra gli extra troviamo anche "Imaging BioShock" con i commenti di Ken Levine e Shawn Robertson sulla storia della serie.

Quella di Bioshock è una serie storica e molto apprezzata dai giocatori, dunque siamo certi che il regalo dell'Epic Games Store farà la gioia di molti, sia chi ha giocato la trilogia originale al suo tempo e sia chi la deve ancora scoprire. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Bioshock The Collection.

Che ne pensate, siete soddisfatti del gioco gratis dell'Epic Games Store del 26 maggio 2022? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo Epic Games Store si prepara ad accogliere il gioco gratis del 2 giugno 2022, che anche questa volta è avvolto nel mistero.