The Quarry: multiplayer rinviato e nuovo gameplay trailer

2K e Supermassive Games hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer per The Quarry, al contempo annunciando anche che la porzione multiplayer del gioco è stata rinviata di un mese, mentre nulla cambia per quanto riguarda l'uscita della sezione single player, prevista arrivare come da programma il 10 giugno 2022.

La componente multiplayer verrà dunque aggiunta più tardi, precisamente l'8 luglio 2022, perché a quanto pare Supermassive aveva bisogno di più tempo per finalizzare questa parte del gioco, mentre quella single player dovrebbe essere completa e pronta per arrivare sul mercato, essendo prevista tra poche settimane.

In ogni caso, non si tratta di un ritardo enorme nemmeno per la parte multiplayer, visto che arriverà circa un mese dopo, verosimilmente attraverso un sostanzioso aggiornamento al gioco che conterrà anche questa nuova e interessante caratteristica, piuttosto diversa dalle dinamiche viste nei giochi precedenti del team.

Anche in questo caso, si tratta di un'avventura fortemente narrativa e dalle atmosfere horror, incentrata soprattutto sulle scelte da effettuare per far proseguire la storia, in base alle quali questa si diramerà e assumerà percorsi differenti fino a vari finali diversi.

"Quando il sole tramonta sull'ultimo giorno del campeggio estivo, le guide del Quarry di Hackett decidono di celebrare con una festa. Niente ragazzini, niente adulti, nessuna regola", questa è la breve sinossi che presenta la situazione, che ricorda da vicino alcune situazioni tipiche da teenage horror movie americano. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro provato di The Quarry.