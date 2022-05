Summer Game Fest 2022, reveal e annunci da oltre 30 publisher e sviluppatori

Summer Game Fest includerà reveal mondiali e annunci da oltre 30 publisher e sviluppatori: lo show si svolgerà il 10 giugno dalle 20.00, ora italiana, e avrà una durata di due ore.

A pochi giorni dal calendario del Summer Game Fest 2022, il presentatore Geoff Keighley si è detto entusiasta di come procedono i lavori: "È il terzo anno per lo show e sono felice di poter riunire nuovamente la community per celebrare insieme tutto ciò che amiamo dei videogiochi."

Il Summer Game Fest vedrà la partecipazione dei seguenti partner:



2K Games

Activision

Atlus

Bandai Namco

Bloober Team

Capcom

Coffee Stain

Deep Silver

Devolver Digital

Digital Extremes

DotEmu

Electronic Arts

Epic Games

Focus Entertainment

Frost Giant Studios

Humble Games

Level Infinite

Mediatonic

miHoYo

Netflix

PlayStation

Raw Fury

Samsung Gaming Hub

SEGA

Skybound Games

Square Enix

Steam

Studio MDHR

Tribeca Festival

Warner Bros. Games

Xbox

...e altri che verranno annunciati nei prossimi giorni

Subito dopo il Summer Game Fest verrà inoltre trasmesso Day of the Devs: SGF Edition per la presentazione di nuovi ed entusiasmanti indie game. Fra questi troveranno posto i nuovi progetti di ustwo, Michael Frei & Raphael Munoz, Gummy Cat e tanti altri.