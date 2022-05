Games With Gold, giugno 2022: i giochi gratis per Xbox Series X|S e One annunciati

Microsoft ha annunciato oggi i Games with Gold di giugno 2022, ovvero i giochi gratis per Xbox Series X|S e Xbox One per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, visto che quest'ultimo comprende l'altro: si tratta di Aven Colony, Project Highrise: Architect's Edition, Super Meat Boy e Raskulls.

Vediamo dunque il programma di giugno 2022 per quanto riguarda i Games with Gold:

Aven Colony - Dall'1 al 30 giugno

Project Highrise: Architect's Edition - Dal 16 giugno al 15 luglio

Super Meat Boy - Dall'1 al 15 giugno

Raskulls - Dal 16 al 30 giugno

Aven Colony è una sorta di city builder che consente di costruire un'intera colonia umana sul pianeta di Aven Prime, cercando di dare vita a una nuova civiltà sulla superficie di questo nuovo mondo. Utilizzando droni da costruzione, dobbiamo cercare di mettere insieme vari piccoli insediamenti e poi espanderli fino a creare gigantesche città.

Project Highrise: Architect's Edition ci pone nei panno di un architetto impegnato a progettare una grande metropoli secondo una propria visione. Si tratta di costruire palazzi, grattacieli e strutture civiche in modo da rendere la città sempre più bella e funzionale per la soddisfazione dei cittadini.

Super Meat Boy ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta di un platform minimalista ma anche estremamente impegnativo, che torna alle origini del genere presentando sfide a base di salti, ostacoli, piattaforme, tempismo e maestria nei controlli. Era peraltro già stato offerto all'interno del servizio nel lontano 2016, dunque si tratta di una ripetizione e non è la prima volta che capita.

Raskulls è un platform-puzzle a base di blocchi colorati, che mischia elementi del gioco a piattaforme con una sorta di adventure tra azione ed enigmi, in un mondo molto particolare e cartoonesco. Ricordiamo peraltro che fino al 15 giugno sarà disponibile The Inner World - The Last Wind Monk appartenente ai Games with Gold di maggio 2022.