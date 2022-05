Xbox Game Pass: ecco i giochi che lasceranno il catalogo a giugno 2022

Microsoft ha annunciato quali giochi lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass per PC e console il 15 giugno 2022 e che dunque potrete scaricare e giocare ancora per un paio di settimane. Ecco l'elenco completo:

Darkest Dungeon (Cloud, Console, e PC)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (Cloud, Console e PC)

Greedfall (Cloud, Console e PC)



Limbo (Cloud, Console e PC)

Worms Rumble (Cloud, Console e PC)

Xbox Game Pass

Come al solito Microsoft ricorda che fino al giorno in cui avverrà la rimozione dal Game Pass, che ricordiamo nuovamente è fissata al 15 giugno 2022, tutti i giochi sopracitati saranno disponibili per l'acquisto con uno sconto del 20% sul prezzo base. Un'opzione che potrebbe risultare allettante per chi desidera continuare a giocarci anche una volta che saranno usciti dal catalogo del servizio (ovviamente i progressi sono trasferibili).

Microsoft oggi ha annunciato anche la prima mandata di giochi di Xbox Game Pass per console e PC in arrivo a giugno 2022, che include anche produzioni targate Ubisoft.