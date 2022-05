Square Enix: Shinji Hashimoto va in pensione, è stato il co-creatore di Kingdom Hearts

Shinji Hashimoto, dirigente storico di Square Enix nonché co-creatore di Kingdom Hearts, ha annunciato il suo pensionamento con un messaggio su Twitter rivolto ai colleghi.

"Grazie per tutto il vostro duro lavoro, a tutti", ha detto Hashimoto in un tweet. "Oggi, 31 maggio, sono andato in pensione. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato a tutti i livelli durante il mio mandato. D'ora in poi, vorrei dare a Square Enix il mio supporto come suo più grande fan. Vi sono davvero grato", recita il messaggio di Hashimoto.

Hashimoto si è unito ai ranghi di Square Enix, all'epoca SquareSoft, nel 1994, dove inizialmente ha assunto il ruolo di co-producer di Front Mission per SNES. È stato anche brand manager della serie Final Fantasy per oltre un decennio, il co-creatore ed executive producer di Kingdom Hearts, nonché dirigente esecutivo di Square Enix Holdings, giusto per citare alcuni dei suoi ruoli più importanti, ma in realtà ha collaborato a decine e decine di giochi, tra cui anche Neo: The World Ends With You, Chrono Trigger e Front Mission.

Di seguito ecco la splendida illustrazione realizzata da Toshiyuki Itahana, character designer di Square Enix, per omaggiare Hashimoto.