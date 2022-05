Summer Game Fest 2022: lista e calendario degli eventi annunciati finora

Stiamo conoscendo progressivamente ogni evento previsto per la Summer Game Fest 2022, ma fa comodo vederli tutti riassunti in una lista riportata dall'account Twitter ufficiale del programma organizzato da Geoff Keighley, con annesso il calendario delle date.

Vediamo dunque la lista e il calendario degli eventi annunciati finora per la Summer Game Fest:

2 giugno: PlayStation State of Play

9 giugno: Summer Game Fest / Day of the Devs

10 giugno: Netflix Geeked Week

10 giugno: Tribeca Games Showcase

12 giugno: Xbox + Bethesda Games Showcase

Questi sono gli eventi riportati nel tweet ufficiale, aggiornato con lo State of Play annunciato proprio nelle ore scorse, che di fatto apre la catena di presentazioni estive. Curiosamente, non viene menzionato il PC Gaming Show che si tiene sempre il 12 giugno 2022 a partire dalle ore 21:30 e che dovrebbe fare parte comunque dell'iniziativa Summer Game Fest, dunque prendiamo in considerazione anche quello.