Air Twister è il nuovo gioco di Yu Suzuki, creatore di Shenmue, per Apple Arcade

Ys NET, il team di sviluppo fondato da Yu Suzuki, leggendario creatore di Shenmue all'epoca di Sega, ha annunciato il nuovo gioco in sviluppo, ovvero Air Twister, creato in esclusiva per Apple Arcade, dunque in arrivo su iPhone, iPad, Apple TV e Mac per gli abbonati al servizio.

Air Twister è uno sparatutto "su binario" che ricorda alcune vecchie creature proprio di Sega, come Space Harrier o Panzer Dragoon, ma caratterizzato da un'ambientazione particolare e tendente a un misto tra fantasy e fantascienza.

Nel gioco ci troviamo ad interpretare la principessa Arch e combattere contro orde di bizzarri invasori alieni, cercando di salvare il nostro pianeta dalla distruzione.

Il gioco è costruito per essere utilizzato con il touch screen, dunque i comandi riflettono questa condizione adattandosi al meglio all'uso con iPhone e iPad in particolare. Viene definito un "endless shooter", dunque sembra che i livelli abbiano una sorta di composizione procedurale, anche perché tra le caratteristiche viene citato il fatto che siano sempre diversi a ogni partita.

Si tratta comunque di 12 ambientazioni, 20 creature diverse e 10 boss da sconfiggere. La protagonista può inoltre progredire attraverso l'accumulo di power-up, che consentono anche di sbloccare nuove possibilità di gioco ed è presente una sorta di multiplayer competitivo online basato sui punteggi.

La data d'uscita di Air Twitter è fissata per il 24 giugno 2022 su Apple Arcade, con il gioco che sarà scaricabile gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio su abbonamento di Apple. Come potete sentire anche nel video riportato qui sopra, l'accompagnamento audio è ad opera del compositore olandese Valensia, di cui sembra che Yu Suzuki sia un grande fan. La commistione tra la strana ambientazione e la musica in questione è quantomeno insolita, per così dire.