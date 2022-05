Rockstar Games, annuncio imminente per un insider: GTA 6 o un nuovo gioco?

Sembra che Rockstar Games stia preparando un annuncio imminente e ovviamente viene subito da pensare a GTA 6, anche se la voce di corridoio parla di un nuovo progetto, dunque potrebbe trattarsi anche di un'altra cosa, secondo un insider considerato affidabile per quanto riguarda le questioni del team.

A riferire la cosa è Chris Klippel, giornalista videoludico piuttosto esperto di Rockstar Games considerando che dirige anche una testata specializzata sull'argomento. "Chiaramente, si sta preparando un annuncio", ha scritto Klippel su Twitter, "Non so ancora quando, né di cosa tratterà, ma ci dovrebbe essere un nuovo progetto". Inoltre, ha aggiunto che la cosa "può accadere in tempi relativamente brevi".



Dunque potrebbe esserci un annuncio importante in arrivo tra poco da parte di Rockstar Games: ovviamente i sospetti e le speranze ricadono prima di tutto su GTA 6, considerando che sono anni che si aspettano informazioni ufficiali sul gioco, con il team che solo ultimamente ha confermato che è in sviluppo.

Tuttavia, il riferimento a un nuovo progetto potrebbe anche indicare qualcosa di diverso, forse un titolo completamente nuovo e una proprietà intellettuale inedita da parte di Rockstar Games. Ovviamente, il tutto va preso solo come una voce di corridoio incontrollata, in attesa di eventuali sviluppi.