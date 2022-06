Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma di notjulesfarina lascia di sasso

Bunny Bulma è ancora tra noi in questo cosplay di notjulesfarina che lascia di sasso per bellezza. La nota variante coniglietta del personaggio della serie Dragon Ball è sempre di grande ispirazione per le cosplayer di tutto il mondo e per gli appassionati, che continuano a chiedere alla cosplayer di indossarne i panni.

Come potete vedere, la parte migliore di questo cosplay è il suo essere in divenire. La cosplayer si riprende infatti nell'atto di indossarlo, dopo aver ceduto alle pressanti richieste dei fan. .

Per il resto il costume dovreste ormai conoscerlo: una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu, un paio di tacchi alti rossi con cinturini alle caviglie e un paio di polsini della camicia bianca. Come si fa a fuggire dai canoni del sublime?

Come già riportato, l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera. Da ricordare anche il fatto che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.