Super Bomberman R Online: Konami ha annunciato la chiusura dei server

Konami ha annunciato che i server di Super Bomberman R Online chiuderanno definitivamente i battenti il 1° dicembre 2022. L'editore giapponese non ha fornito dettagli sul perché il battle royale della serie Bomberman sia arrivato al capolinea, ma non è difficile ipotizzare che non sia stato un grande successo e che attualmente fosse poco giocato, considerando ad esempio che attualmente su Steam sono in gioco appena una trentina di giocatori, stando ai dati rilevati da SteamDB.

La compagnia ha anche bloccato gli acquisti in gioco. Quindi non è più possibile spendere soldi veri per le Bomber Coin, che servivano a sbloccare alcune caratteristiche, come le partite private, alcune modalità e vari Bomberman alternativi, ispirati ad altre serie di Konami.

Che Super Bomberman R Online non navigasse in buone acque lo si era capito da tempo, in particolare da quando al termine della stagione 3 non è seguita una stagione 4.

Naturalmente la chiusura del gioco non segna la fine della serie Bomberman, che proseguirà con nuovi progetti non meglio identificati, si spera un po' più appetibili di questo. D'altro canto Super Bomberman R, ossia l'ultimo capitolo single player, ha ottenuto un buon successo.

Super Bomberman R Online è disponibile per PC, Stadia (di cui è stato un'esclusiva per qualche mese), Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.