GTA 6: Rockstar Games annuncia ufficialmente lo sviluppo, che è a un buon punto

Rockstar Games ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di GTA 6, svelando oltretutto che è già a buon punto e che non vede l'ora di condividerne tutti i dettagli con i videogiocatori, che da anni chiedono un seguito di GTA 5.

La notizia arriva da un post ufficiale della compagnia sul suo blog, Rockstar Newswire, in cui è possibile leggere:

"Vista l'inedita longevità di GTA V, sappiamo che molti di voi chiedono da tempo informazioni sul nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto. Con ogni nuovo progetto che affrontiamo, il nostro obiettivo è sempre quello di fare meglio di ciò che abbiamo già fatto. Siamo quindi felici di annunciare che lo sviluppo del nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto è in corso e già a buon punto. Non vediamo l'ora di condividere più informazioni appena saremo pronti a farlo, quindi rimanete sintonizzati su Rockstar Newswire per tutti i dettagli ufficiali.

A nome di tutto il tema, vi ringraziamo per il supporto e non vediamo l'ora di fare un passo nel futuro insieme a voi."

Che Grand Theft Auto 6 fosse in sviluppo era cosa ormai data per scontata da tempo, ma questa è la prima volta che Rockstar Games ne parla ufficialmente e che fornisce dettagli sullo stato dei lavori. Ciò significa che è veramente in dirittura d'arrivo, se non nel 2022, magari nel 2023, per i dieci anni di GTA V. Staremo a vedere.