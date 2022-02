Nintendo: mai parlato di NFT, come emerso dalle risposte agli investitori, fraintese dalla stampa

Nintendo interessata a NFT e metaverso? Assolutamente no, almeno non in questo momento. Questo è quanto emerso leggendo le risposte date dalla compagnia agli investitori per il suo ultimo resoconto finanziario, in cui non ha mai parlato di NFT e non ha detto di voler abbracciare il metaverso.

Semplicemente, alla domanda di un investitore sull'argomento, ha dato una risposta abbastanza generica, mostrando più curiosità per le nuove tecnologie che interesse vero e proprio, senza però annunciare niente di concreto. Insomma, la stampa sembra avere grandemente frainteso il tutto, forse perché la notizia precedente nasceva da un tweet che interpretava malamente la risposta, dandogli quel taglio controverso. Leggiamo la risposta originale:

"Il Metaverso sta attirando l'attenzione di molte compagnie di tutto il mondo e noi crediamo che abbia un grande potenziale.

Inoltre, quando il metaverso è stato introdotto nei discorsi dei media, sono stati citati come esempi giochi come Animal Crossing e in questo senso siamo interessati in questa tecnologia.

D'altro canto è difficile definire quali sorprese o divertimento il metaverso possa offrire agli utenti.

Come compagnia che si occupa di intrattenimento, diamo importanza soprattutto a come creare esperienze sorprendenti e divertenti per i nostri clienti.

Se riusciremo a trovare un modo per comunicare la filosofia di Nintendo a più persone possibili in modo comprensibile, potremmo anche prenderlo in considerazione, ma non crediamo che sia il caso, attualmente."