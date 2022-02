PlayStation VR 2: lanciato il sito ufficiale

Sony ha lanciato il sito ufficiale di PlayStation VR 2, il suo visore per la realtà virtuale di nuova generazione, compatibile con PS5. In realtà è meglio frenare l'entusiasmo, perché di nuove informazioni non ce ne sono. Le immagini stesse mostrano solo i controller, già presentati da tempo.

Diciamo comunque che si tratta di un segno importante, che indica come qualcosa si stia muovendo. Probabilmente presto vedremo davvero il design definitivo del visore e magari conosceremo altri titoli della sua line-up, oltre a Horizon Call of the Mountain.

L'unica novità interessante leggibile tra i vari testi è una specifica sul rilevamento dello sguardo, che va a rispondere ad alcune domande fatte in merito dagli utenti, dopo l'emersione delle specifiche tecniche di PlayStation VR 2:

L'interazione è ancora più realistica: il visore PS VR2 rileva il movimento dei tuoi occhi1, così, quando incontri altri giocatori online, la risposta emotiva e le espressioni sono migliori e più intense.

Le telecamere per il rilevamento dello sguardo seguono il tuo sguardo quando miri o ti guardi attorno, mentre le tecniche avanzate di rendering foveated migliorano l'esperienza visiva regolando la risoluzione per migliorare e definire con più precisione il punto che stai guardando.

Per il resto, le informazioni riportate sono tutte note. Poco male, dato che c'è ancora tempo prima che PS VR2 arrivi sul mercato.

Sito ufficiale di PS VR 2