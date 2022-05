Genshin Impact, Update 2.7: ecco i personaggi e le armi dei nuovi banner e gli eventi

Mancano ormai pochi giorni al lancio dell'Update 2.7 di Genshin Impact e Hoyoverse ha riepilogato e svelato i personaggi, armi e gli eventi che saranno disponibili nella prima fase del ciclo vitale dell'aggiornamento.

Come già annunciato nella livestream di presentazione dell'Update 2.7, ci saranno due banner evento per i personaggi di Genshin Impact, uno con protagonista Yelan, la nuova unità 5 stelle di tipo Hydro, mentre l'altro dedicato a Xiao, entrambi disponibili dal 31 maggio, giorno dell'uscita dell'aggiornamento, fino al 21 giugno 2022.

MiHoYo ha svelato anche i personaggi 4 stelle in evidenza, ovvero quelli con maggiori probabilità di ottenimento, ovvero Noelle, Barbara e Yanfei.

Per quanto riguarda il banner delle armi, tra le opzioni 5 stelle in evidenza troviamo "Acqua Simulacra", l'arco fatto su misura per Yelan che aumenta il Crit DMG, gli HP e applica un bonus ai danni se ci sono nemici sono nelle vicinanze, e la "Primordial Jade Winged-Spear". Tra le armi 4 stelle in vetrina troviamo invece "Sacrificial Sword" (spada), "Favonius Greatsword (claymore)", "Eye of Perception" (catalyst) e "Sacrificial Bow" (arco).

A proposito di armi, tutti i giocatori di Genshin Impact nella versione 2.7 potranno ottenere l'arco 4 stelle "Fading Twilight", che aumenta l'Energy Recharge e che offre un bonus ai danni inflitti tra il 6 e il 14%.

L'unico modo per ottenere quest'arma è completare l'evento "Perilous Trail" che inizierà sempre il 31 maggio e si concluderà il 20 giugno, dunque approfittatene finché siete in tempo. Parliamo perlopiù di sfide di combattimento con regole speciali sulla composizione del party, con in palio Primogem, una Crown of Insight e materiali, oltre all'arco sopracitato.

Sempre durante la prima fase del ciclo vitale dell'Update 2.7 di Genshin Impact si svolgerà l'evento "The Almighty Arataki Great and Glorious Drumalong Festival", dal 13 giugno al 4 luglio, che consiste in una serie di sfide a ritmo di musica, in cui sarà necessario suonare le note che appaiono a schermo con il giusto tempismo. In palio ci sono Primogem, materiali e un Bongo, che potrete utilizzare in qualsiasi momento come gadget.