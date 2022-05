Embracer annuncia l'Embracer Games Archive che punta a preservare ogni gioco mai pubblicato

Embracer Group ha annunciato l'Embracer Games Archive, un gigantesco archivio di videogiochi che ha lo scopo di "archiviare e salvare quanto più possibile dell'industria videoludica". Attualmente il catalogo include circa 50.000 giochi ma continuerà ad espandersi continuamente nel tempo.

Il progetto, iniziato circa un anno fa, è stato presentato tramite una nuova pagina dedicata del sito ufficiale di Embracer Group, che potete raggiungere a questo indirizzo, dove sono riportati alcuni dettagli interessanti, come ad esempio il fatto che è stato affidato a un team di esperti capitano dal CEO David Boström.

Dal portale apprendiamo che l'Embracer Games Archive è situato a Karlstad in Svezia e ha l'obiettivo di "avere una copia di ogni gioco fisico mai rilasciato", partendo prima dalle versioni europee in lingua inglese per poi estendere il progetto ai titoli pubblicati in Nord America e Giappone. Attualmente sono conservati oltre 50.000 tra giochi, console e accessori.

Nella FAQ ufficiale si parla anche di come l'Embracer Games Archive in futuro permetterà anche collaborazioni con iniziative, musei e istituzioni per aiutare ricercatori e giornalisti ed eventualmente aprirà le porte anche al pubblico, come una sorta di museo videoludico. L'archivio è stato affidato a un team numeroso, composto dal già citato CEO David Boström, archivisti, assistenti, ingegneri tecnici e responsabili delle forniture.

Una foto dell'Embracer Games Archive

"Immagina un luogo in cui tutti i videogiochi fisici, le console e gli accessori sono raccolti nello stesso posto", recita il messaggio del CEO di Embracer Games Archive, David Boström. "E pensa a quanto ciò potrebbe significare per la cultura dei giochi e per consentire la ricerca sui videogiochi. Questo viaggio è appena iniziato e siamo in una fase iniziale."

"Nell'Embracer Games Archive, crediamo che i giochi rappresentino un patrimonio che vale la pena celebrare e salvaguardare per il futuro. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo archiviare e salvare quanto più possibile dell'industria dei videogiochi".