Destroy All Humans! 2: Reprobed, spuntano delle immagini grazie a una closed beta

Sono spuntate in rete una manciata di presunte immagini di Destroy All Humans! 2 - Reprobed, il remake delle imprese di Crypto annunciato lo scorso anno per PC e console, tratte da una closed beta avvenuta pochi giorni fa.

Le immagini come possiamo vedere di seguito non mostrano granché, giusto il menu iniziale, una schermata di caricamento e uno screenshot di una cutscene. Il tutto poi è stato catturato off-screen, quindi non proprio il massimo della qualità. Ben più interessanti invece le informazioni condivise dall'autore del leak, che dichiara di aver provato il gioco durante una closed beta di un'ora.

L'utente afferma che la build da lui provata rappresenta perfettamente quanto visto nel trailer di annuncio di Destroy All Humans! 2: Reprobed dello scorso anno, che il "gameplay è vario ed esilarante" e che sono presenti i sottotitoli in russo per quanto la localizzazione non sia delle migliori. Tra le note dolenti invece viene citato il fatto che il "livello di ottimizzazione lascia molto a desiderare".

Come di consueto prendete le informazioni qui sopra con le pinze dato che non c'è nulla di ufficiale. Detto questo se davvero di recente si è tenuta una closed beta, allora forse a breve potrebbero arrivare novità su Destroy All Humans! 2 - Reprobed, che salvo imprevisti dovrebbe arrivare nei negozi durante il corso del 2022 per PC, Xbox Series X|S e PS5.