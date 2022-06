MSI Titan GT77: il nuovo laptop di fascia estrema MSI guida i nuovi modelli con CPU Intel Core HX

L'evento MSIology di giugno, che si è aperto con un'introduzione in stile anime di fantascienza, ha puntato i riflettori sui tre nuovi laptop MSI annunciati 5 giorni fa e tutti equipaggiati con i nuovi processori mobile di fascia estrema Intel Core 12000HX. Parliamo quindi di modelli che arrivano fino a 8 P-core e 8 E-core, sprigionando una potenza bruta nettamente superiore rispetto ai processori della generazione precedente. Ghiotta occasione, quindi, per riportare in vita la serie MSI Titan che torna in campo con il laptop MSI Titan GT77 da 17 pollici, un nuovo modello della serie al top, non a caso protagonista dell'evento, che come il suo predecessore, l'MS Titan GT76, propone il meglio del meglio, a partire dalla dissipazione.

L'MSI Titan GT77 punta al top per creator e giocatori che possono contare anche su una tastiera meccanica completa

Durante la presentazione, MSI ha parlato anche della versione aggiornata con i nuovi processori dell'MSI Raider GE77 e ha menzionato anche l'MSI CreatorPro X17, pensato per creator con tanto di certificazione per la calibrazione dei pannelli, ma ha puntato i riflettori sull'MSI Titan GT77, un modello che promette il massimo del massimo in ambito mobile. Si parla infatti di opzioni di punta come l'Intel Core i9-12900HX e una NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop combinati con un'alimentazione da 250 W, con boost di 175 W per la GPU e 150 W per la CPU, e con una dissipazione imponente, composta da ben 4 ventole e 7 tubi di dissipazione.

Certo, il raffreddamento massiccio si traduce in un tacco posteriore piuttosto pronunciato, ma questo è funzionale anche a ridurre lo spessore ad appena 23 millimetri, non pochi per un laptop, ma decisamente pochi per un laptop di questo genere che nel modello precedente arriva a ben 42 millimetri. Ed è ancor più sorprendente considerando che la dotazione dell'MSI Titan GT77 include tastiera meccanica con switch Cherry MX a bassissimo profilo, batteria da 99 Wh, 4 slot per installare fino a 128 GB di memoria DDR5, 4 slot per unità SSD PCIe di cui uno PCIe 5.0, connettività completa, illuminazione RGB che spunta anche dall'enorme grata di ventilazione posteriore e un pannello IPS 4K con 120 Hz di refresh.

Tra le peculiarità dell'MSI Titan GT77 c'è un imponente sistema di raffreddamento con 4 ventole, 7 tubi e grate di grandi dimensioni

Lo stesso pannello e le stesse opzioni per CPU e GPU, alle quali si aggiunge la NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop, le ritroviamo sull'MSI Raider GE77 HX, comprensivo anche della stessa alimentazione da 250 W. Ma in questo caso lo spessore sale a 25.9 millimetri mentre il massimo di memoria scenda a 64 GB e la dissipazione è inferiore, per quanto caratterizzata dalla tecnologia Cooler Boost 5 e dall'uso di pasta termica Phase Change. Inoltre dal sistema audio del Titan equipaggiato con 2 tweeter e 2 woofer tutti da 2 W, si passa a un sistema sempre da 4 altoparlanti ma con i 2 tweeter da 1 W di potenza. C'è però una cosa in cui l'aggiornamento del modello meno estremo si distingue ed è la presenza di un'opzione per lo schermo che combina un pannello OLED con un refresh di ben 240 Hz.

MSI Titan GT77