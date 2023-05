Diablo 4: trapelano i prezzi delle microtransazioni e scattano già le polemiche

Nonostante non ci siano ancora informazioni complete e ufficiali, fanno già discutere i prezzi delle microtransazioni di Diablo 4, trapelati online attraverso alcune immagini condivise attraverso Reddit e piuttosto esplicite per quanto riguarda i costi di alcuni elementi.

Ricordiamo, prima di tutto, che si tratta di oggetti esclusivamente cosmetici, dunque non hanno influssi diretti nel gameplay e non modificano gli equilibri di gioco, ma sappiamo bene come anche questi elementi ricoprano un'importanza notevole all'interno dell'economia dei titoli di questo tipo, tanto da generare grandi volumi di affari. La valuta in-game necessaria per gli acquisti può essere ottenuta con la spesa di denaro reale, cosa che di fatto consente l'acquisto diretto degli elementi in questione.

Come esempio, nelle immagini è possibile vedere un set armatura per il negromante che richiede 2.800 platinum per essere acquistato. Considerando che il Battle Pass dovrebbe costare circa 1.000 platinum, equivalenti a circa 10 dollari, in base a quanto riferito dalla stessa Blizzard, è facile vedere come il set armatura in questione costi di fatto 28 dollari.

Un'altra immagine mostra un altro set armatura con cavalcatura per 1.600 platinum, ovvero 16 dollari circa. Considerando come funzionano i pacchetti di valuta da acquistare, che difficilmente corrispondono precisamente all'ammontare richiesto per acquistare gli oggetti ma vengono proposti a "tagli" regolari, è facile che ci sia da sborsare fino a circa 30 dollari o 20 dollari per effettuare l'acquisto dei suddetti set di armatura.

Si tratta ancora di informazioni non ufficiali e non definitive, ma è chiaro che la questione ha già fatto scaturire discussioni tra i fan, soprattutto con le feroci polemiche su Diablo Immortal ancora vivaci.

Se in generale l'idea delle microtransazioni in un action RPG di questo tipo è ormai piuttosto accettata, dall'altra in molti fanno notare come, semplicemente, i prezzi siano alquanto alti, soprattutto perché non si tratta di un free-to-play ma di un gioco venduto a un prezzo premium di 70€ su PC e 80€ su console, per quanto riguarda le versioni standard.