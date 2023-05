The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno speedrunner lo ha completato in 94 minuti

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è arrivato su Nintendo Switch oggi eppure la sfida tra gli speedrunner è già iniziata e i primi risultati sono piuttosto impressionanti. In particolare gymnast86 ha completato l'ultima epopea di Link in poco più di un'ora e mezza, per la precisione 1:34:33, senza usare i bonus derivati dall'uso degli amiibo, che garantiscono materiali, armi e paravele.

Potrete ammirare l'impresa di questo speedrunner nel video sottostante, ma chiaramente include spoiler su boss e trama del gioco, guardatelo a vostro rischio e pericolo. Inoltre, se siete interessati gymnast86 ha pubblicato un secondo filmato dove spiega nel dettaglio il percorso che ha scelto e alcuni dei trucchi del mestiere che ha utilizzato per completare il gioco nel minor tempo possibile, che potrete visualizzare a questo indirizzo. Ha anche svelato un dettaglio piuttosto interessante: a quanto pare nessuno dei glitch presenti in Breath of the Wild funziona nel suo sequel.

Considerando che The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom è uscito solo oggi nei negozi è molto probabile che il record di gymnast86 (che chiaramente ha messo le mani su una copia con largo anticipo) verrà battuto nel giro di giorni o settimane, mano a mano che verranno individuati percorsi più rapidi e nuovi trucchi da sfruttare. Ad esempio, l'attuale record di completamento di Breath of the Wild è di 23:49.

In ogni caso considerando le dimensioni e la mole gargantuesca dei contenuti del gioco, come spiegato che nella nostra recensione, completarlo in meno di due ore è un'impresa davvero degna di nota.

Giusto per avere un metro di paragone, stando alle stime del portale How Long to Beat sono necessarie 39 ore per arrivare ai titoli di coda di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mentre secondo GameSpot ce ne vogliono circa 50, e parliamo solo della campagna principale, senza considerare attività secondarie e l'esplorazione puntigliosa di tutte le ambientazioni.