Amnesia: The Bunker rinviato ancora, nuova data d'uscita annunciata e demo in arrivo

Amnesia: The Bunker è stato rinviato ancora una volta, dopo il posticipo già subito in precedenza, con la nuova data d'uscita annunciata questa volta per il 6 giugno 2023, con ulteriore tempo extra che il team si è preso per poter ripulire il gioco.

In un messaggio molto sincero e diretto da parte di Fredrik Olsson, director del gioco, viene spiegato che lo sviluppo di Amnesia: The Bunker è praticamente giunto al termine, ma il titolo presenta ancora alcuni problemi tecnici da risolvere, tra bug e altre questioni.



Per questo motivo, il team ha deciso di prendersi più tempo e spostare l'uscita al 6 giugno 2023, nonostante vada a coincidere precisamente con quella di Diablo 4, cosa probabilmente non troppo favorevole al lancio di un qualsiasi gioco sul mercato.

Ricordiamo che Amnesia: The Bunker era già stato rinviato lo scorso aprile, con la data d'uscita che all'epoca era stata fissata per il 23 maggio 2023. Evidentemente, all'avvicinarsi di questa, il team Frictional Games si è reso conto che il gioco non sarebbe uscito in condizioni tecniche ottimale e ha deciso per un ulteriore posticipo.

Come notizia parzialmente positiva, tuttavia, Olsson ha annunciato che una demo di Amnesia: The Bunker verrà presto messa a disposizione: non sono state riferite date precise ma dovrebbe trattarsi dei prossimi giorni, con la versione di prova che al momento è prevista arrivare su Steam.