Chainsaw Man: il cosplay di Power di astasiangel imita una nota scena dell'anime

La Stagione 2 dell'anime di Chainsaw Man non ha ancora una data di uscita scolpita nella pietra, segno che probabilmente l'attesa sarà ancora lunga, ma l'opera di Tatsuki Fujimoto continua a far parlare molto di sé e rimane gettonatissima tra i cosplayer. Ce lo ricorda anche astasiangel che ci propone un cosplay di Power che richiama una delle scene più memorabili della trasposizione di MAPPA.

Power è uno dei personaggi centrali della storia di Chainsaw Man. È una Majin, ovvero un Diavolo che si è impossessato del corpo di un essere umano morto. Nonostante ciò è al servizio dei Cacciatori di Diavoli della Pubblica Sicurezza, per quanto si riveli un elemento instabile e dal carattere lunatico e infantile. È il Diavolo del Sangue e come tale può manipolare il proprio sangue a piacimento, trasformandolo ad esempio in un martello gigante o una falce.

Il cosplay realizzato da astasiangel è decisamente fedele e replica una delle scene più particolari del manga e dell'anime di Chainsaw Man, in cui Power chiude il protagonista Denji dentro a un bagno e lo invita con nonchalance palparle il seno per onorare un patto stretto in precedenza. Ciò dovrebbe coronare il "sogno" del ragazzo, ma stranamente rimane deluso dall'esperienza.

