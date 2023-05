Shader e Stuttering: cosa sono e perché se ne parla così tanto

Ci sono due precise parole che sono entrate nel nostro vocabolario negli ultimi due anni quando si analizza in modo tecnico un videogioco: shader e stuttering. Difficilmente prima del 2020 questi due concetti venivano associati alle produzioni di videogiochi se non in analisi estremamente tecniche. Ogni progresso in campo di codifica di codici sorgente o di motori grafici porta con sé anche la scoperta di nuovi limiti degli attuali metodi di programmazione, così da far affiorare alcune problematiche finora mai affrontate; finché la tecnologia non si è spinta tanto oltre, molti dei problemi attuali non erano calcolabili e prevedibili. La corsa alla miglior risoluzione, alla pulizia dei dettagli e al realismo in termini di luminosità, ombre e contrasto hanno dato il via a nuove difficoltà con cui gli sviluppatori devono combattere per ottimizzare al meglio il proprio prodotto. In questo nostro speciale vi parleremo di come l'aumento del dettaglio grafico ha portato ai problemi di ottimizzazione che si riscontrano nelle produzioni recenti, con processi di calcolo indirizzati a GPU e a CPU sempre più complessi e difficili da digerire, tali da compromettere la fluidità in gioco con vistosi singhiozzi dell'immagine e tempi di caricamento sempre più consistenti.

L’importanza degli shader Gli shader agiscono direttamente su molti degli aspetti grafici degli oggetti in gioco, una dimostrazione è il lavoro compiuto su Minecraft Per poter approfondire questa tematica dobbiamo partire dalle basi iniziando dalla parte tecnica, ma spiegata con parole semplici; dunque, che cos'è uno shader? Lo shader è un insieme di comandi, o meglio di istruzioni, che assieme creano un piccolo programma che va ad agire sulla visualizzazione di un'immagine a schermo. Più precisamente, è una serie di indicazioni eseguite tutte nello stesso momento per ogni singolo pixel sullo schermo. In sostanza, la programmazione del codice di un gioco determina cosa verrà riprodotto mentre lo shader agisce sul come sarà riprodotto un videogioco. Questo processo può essere accomunato al creare un disegno su carta e, una volta delineate le forme, si passa a lavorare sui dettagli e la colorazione: gli shader entrano in scena indicando appunto la tipologia di colore, geometria, luminosità, contrasto, nitidezza e tanto altro dell'oggetto prestabilito. Per poter coprire tutti questi aspetti esistono varie tipologie di shader che agiscono nelle diverse sfere di influenza appena elencate: ad esempio, i pixel shader o i ray shader (nati con l'avvento del raytracing) si occupano di impartire l'ordine su come l'illuminazione e il texturing apparirà a schermo. I videogiochi, rispetto ad altri programmi, richiedono una maggiore potenza di calcolo in quanto il contenuto grafico può essere estremamente dettagliato e calcolato in tempo reale tanto che ogni pixel riceverà decine e decine di istruzioni. In una risoluzione a 2880x1800 a 60 fps si possono raggiungere fino a 311040000 calcoli al secondo, valore che raddoppia e in alcuni casi triplica se si passa a 4K a 120 fps. Con la potenza delle CPU e GPU più recenti, il calcolo di tutte le istruzioni è rapidissimo nonostante, come accennato in precedenza, il lavoro degli shader sui pixel sia estremamente complesso. Risulta abbastanza ovvio che più un processore e una scheda grafica sono performanti, minore è il carico di lavoro a cui sono chiamate le componenti e migliore sarà la resa grafica e la fluidità di gioco. Seppur questo in parte spieghi come funziona il lavoro dietro un disegno e video 3D, il processo di elaborazione dell'immagine e la sua resa grafica non finisce qui.

Dal codice al gioco Tutti codici che compongono la struttura di gioco, e allo stesso tempo gli shader, devono essere "tradotti" per funzionare sull'hardware di destinazione Una volta delineate le informazioni con cui gli shader dovranno subentrare nel processo vi è il passaggio all'API, Application programming interface, tradotta letteralmente come interfaccia di programmazione di una applicazione. Le più utilizzate, Direct3D o OpenGL, sono il filtro che traduce il linguaggio degli shader alla GPU, esattamente come succede in fase di programmazione quando si passa dal codice sorgente, il vero e proprio scheletro del gioco, alla conversione in codice binario per poter essere riprodotto su PC. Per riassumere, ogni codice sorgente o shader ha bisogno di essere "tradotto" per poter essere eseguito correttamente sull'hardware di riferimento. Compiuta la conversione, il processo di computazione viene elaborato velocemente dalla GPU (in frazioni di secondo per dare un'idea) e se si è in possesso di componenti performanti non è in alcun modo percepibile, dato che il tutto avviene nella schermata principale o durante i caricamenti. La dicitura "Caricamento Shader" con tanto di barra d'avanzamento invece è molto comune se si gioca a titoli moderni con schede grafiche datate. Quest'ultime non sono in grado di processare tutte le istruzioni istantaneamente e sono obbligate a dare una scala di priorità ai calcoli da compiere richiedendo un tempo aggiuntivo rispetto al caricamento standard. In questo particolare caso, vi è anche un avviso direttamente nel menu principale del gioco che informa che si può aspettare il caricamento di tutti gli shader o proseguire comunque lasciando che si carichino con tempistiche più distese durante il gioco. Questa introduzione offre la spiegazione a quelle problematiche che sempre più frequentemente si riscontrano nei giochi di recente fattura, una grana che non veniva percepita fino a qualche anno fa, o almeno non in modo così evidente. Vi basti pensare che agli albori di questa tecnologia i comandi che si potevano assegnare con gli shader erano massimo una decina mentre nelle produzioni recenti si superano di gran lunga le migliaia. Tutto ciò spiega, a grandi linee, il perché le problematiche grafiche che vediamo nei titoli recenti si sono fatte più evidenti: l'aumento del dettaglio all'interno dei videogiochi comporta un maggior numero di shader in campo, un maggior numero di shader comporta più calcoli, e a volte, più problemi.

Open world vs Stuttering Uno dei giochi che ha dovuto fare i conti con lo stuttering al lancio è proprio Elden Ring Non è infatti un caso che tali problematiche sono sorte con gli open world degli ultimi anni, prendendo in esempio prodotti del calibro di Cyberpunk 2077 o Elden Ring, dove appunto gli shader devono lavorare su una miriade di dettagli. Trattandosi di giochi molto estesi in termini di superficie giocabile, gli shader non vengono istantaneamente caricati per tutta l'area di gioco ed il processo avviene man mano che ci si avvicina a determinate zone: se ci troviamo ad esplorare Liurnia, il nostro PC in quel momento non calcola gli shader di Caelid, ma lo farà solamente quando ci avvicineremo a quell'area di influenza o durante il caricamento quando si compie un viaggio rapido. Non sempre questa è una soluzione pratica per scongiurare problemi tecnici e tutto ciò cambia in funzione dell'hardware su cui si riproduce il gioco. Su console come PlayStation 5 e Xbox Series X è consuetudine che gli shader siano già precompilati, eliminando buona parte dei grattacapi con cui gli sviluppatori si trovano a lavorare per ottimizzare tutte le possibili combinazioni hardware in campo PC. Qualsiasi team di sviluppo, quando lavora ad un gioco e dovrà ottimizzarlo per console, sa che l'hardware è statico, ovvero tutte le PlayStation e Xbox hanno un determinato processore e una specifica scheda grafica, mentre le variabili di GPU e CPU sui PC sono decisamente molte; questo spiega in parte perché vi è una sostanziale differenza tra tutte le varianti di PC nella riproduzione del medesimo gioco.

Soluzioni moderne Uno dei titoli ad offrire un opzione per i giocatori sul caricamento degli shader è la versione PC di Horizon Zero Dawn La situazione della schermata di caricamento degli shader che abbiamo citato poco sopra è una delle soluzioni adottate dagli sviluppatori per prevenire alcune problematiche. Avviando su un PC equipaggiato di NVIDIA RTX 1060 da 3 GB e un Intel I7 di ottava generazione il porting dello scorso anno di Uncharted, abbiamo ricevuto un avviso nel menu principale che gli shader erano in caricamento e che avviare il gioco prima della fine di questa operazione avrebbe compromesso la resa grafica. Questo avviene perché gli sviluppatori hanno imposto che tutti gli shader siano caricati all'avvio del gioco prolungando così i caricamenti iniziali ma al tempo stesso, una volta compiuta questa operazione, non vi saranno problemi durante l'esecuzione. Un'altra soluzione è invece quella di far sì che gli shader si carichino solo quando richiesti; in questo caso il caricamento iniziale sarà più leggero ma i problemi non sono del tutto risolti. Questo processo può infatti dare vita allo stuttering, ovvero il ritardo o la perdita di frame durante l'esecuzione. Se la libreria di shader venisse caricata in modo adeguato e ordinato dagli sviluppatori, la scelta del caricamento degli shader durante la riproduzione del gioco non dovrebbe creare questi fastidiosi singhiozzi grafici, o questo fenomeno potrebbe presentarsi in casi estremamente rari. Dal momento che i videogiochi moderni si sono fatti più complessi, anche gli shader sono divenuti sempre più articolati e lunghi, tanto da aumentare notevolmente il carico di lavoro richiesto per l'elaborazione. Per ovviare al problema dello stuttering vi è una via intermedia che prevede di caricare gli shader un po' alla volta, nascondendoli in parte nel menu principale e in parte durante i filmati o i caricamenti, ma ovviamente tutto rimane ancorato all'hardware in cui viene riprodotto il gioco, se prestante o datato.

Qual è la soluzione? Hogwarts Legacy, ad esempio, ha un caricamento degli shader variabile, caricandone alcuni all'avvio ed altri durante l'esecuzione Purtroppo il giocatore può far ben poco, avendo come sola possibilità di lasciare la CPU più libera possibile durante il gioco, chiudendo ogni altro processo non essenziale in background. Il lavoro di ottimizzazione è completamente nelle mani degli sviluppatori e all'impiego di fondi e di tempo nel risolvere queste problematiche anche con patch correttive post lancio. Ci piacerebbe poter dire che tutti i team di sviluppo impiegano enormi risorse nel controllare il gioco minuziosamente prima del debutto, ma la realtà è che questo comparto, come tanti altri, sono sempre meno centrali, visti i risultati nell'ultimo paio di anni. Se si pensa a cinque anni fa, la parola stuttering era probabilmente conosciuta da pochi, tanto che pochissime produzioni ne erano afflitte. Le ragioni sono molte e non solo biecamente riconducibili ad una "pigrizia" degli sviluppatori, costretti dal publisher a pubblicare il gioco e a compiere correzioni in corso d'opera. La programmazione si è fatta più complessa, le combinazioni di hardware sono divenute infinite ed i tempi di produzione si sono triplicati: questo trittico di fattori riduce notevolmente il tempo a disposizione mentre il mercato è impostato su di una richiesta sempre più esigente e incessante per rimanere competitivi. Al momento solo una manciata di giochi lascia la scelta sul caricamento degli shader in mano ai giocatori. Come per Uncharted citato poco sopra, anche Horizon Zero Dawn offre la possibilità di caricarli nella schermata del menu principale ma dà anche l'opzione di saltarli se le tempistiche previste divengono alte (situazione riscontrabile nelle configurazioni di fascia bassa, ovviamente). Hogwarts Legacy, invece, compila buona parte degli shader durante l'avvio e nel menu principale, lasciando che il resto si carichi durante l'esecuzione.