Amnesia: The Bunker rinviato, svelata la nuova data d'uscita

Amnesia: The Bunker è stato rinviato, fortunatamente soltanto di una settimana. La nuova data d'uscita è il 23 maggio 2023. Quella precedente era il 16 maggio. Niente di troppo drammatico, insomma. Sarà disponibile su PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PC (Steam, GOG ed Epic Games Store) e PS4. Sarà giocabile in retrocompatibilità anche su PS5.

Il breve messaggio con cui il team di sviluppo Frictional Games ha annunciato il rinvio non contiene molti dettagli in merito. Gli sviluppatori si sono limitati a riportare la nuova data e a dire che i giorni di sviluppo in più saranno usati per rifinire maggiormente il gioco. Si sono anche scusati per il ritardo e hanno ringraziato i giocatori per la pazienza dimostrata.

Amnesia: The Bunker è un horror in prima persona, seguito della celebre serie Amnesia. "Dovrai cercare di sopravvivere alla solitudine di un desolato bunker della prima guerra mondiale con un solo proiettile nel caricatore,e affrontare gli opprimenti orrori che infestano l'oscurità. Mantieni accesa una luce, costi quel che costi, non arrenderti. e trova la via per la salvezza. Un'intensa esperienza horror in prima persona."

La storia racconta: "Immergiti nell'esperienza horror definitiva nei panni del soldato francese Henri Clément. Con solo un revolver e una rumorosa torcia a dinamo, dovrai trovare il modo di sopravvivere approfittando delle poche risorse che troverai lungo la strada e del tuo spirito d'inventiva per costruirne di nuove. Grazie a un sistema randomizzato e imprevedibile, ogni partita sarà diversa dall'altra. Dovrai adattare il tuo stile di gioco nel disperato tentativo di sopravvivere all'inferno con una minaccia sempre in agguato che reagisce a ogni tuo suono e movimento. Ogni decisione che prenderai avrà un effetto sugli eventi del gioco: le azioni portano conseguenze."