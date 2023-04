The Penguin, teaser trailer per la serie spin-off di The Batman con Colin Farrell

The Penguin, la serie televisiva che si pone come uno spin-off di The Batman, è stata mostrata da Warner Bros. con un primo teaser trailer che mette in evidenza la trasformazione a cui Colin Farrell si è sottoposto per interpretare il celebre villain.

In uscita sulla piattaforma streaming HBO Max nel corso del 2024, The Penguin farà da ponte per il sequel di The Batman e viene infatti presentato come "il prossimo capitolo della saga" creata dal regista Matt Reeves.

Composto da otto episodi, lo show racconterà di come Oswald Cobblepot proverà a occupare il posto lasciato vuoto dalla morte di Falcone, diventando dunque un punto di riferimento per la criminalità di Gotham.

Come detto, la serie fungerà da ponte narrativo fra i due capitoli di The Batman: l'idea, ha rivelato Colin Farrel, è quella di cominciare da una settimana dopo gli eventi del primo film e costruire un racconto interessante e avvincente, che funga da base per il sequel.