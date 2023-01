The Batman: il seguito del film sarà collegato alla serie TV HBO sul Pinguino

Con DC che ha intenzione di creare una sorta di vero e proprio BatVerse, grazie anche al grande successo del nuovo film The Batman, possiamo facilmente aspettarci un seguito di quest'ultimo, che a quanto pare sarà collegato alla serie TV sul Pinguino prodotta da HBO Max come spin-off.

Il regista del film, Matt Reeves, ha confermato che la serie TV in questione conterrà elementi che introdurranno la storia del seguito di The Batman: "C'è effettivamente tutta una serie di cose che vogliamo fare, che ha a che fare con la gestione del Pinguino e come questo rientri nella sceneggiatura generale che porta al prossimo film, e quello che questo film racconterà", ha spiegato Reeves a Collider.

"Ci sono anche altre cose che abbiamo pianificato", ha detto il regista, "Il BatVerse che stiamo costruendo mi rende molto, molto emozionato, e provo una grande passione per questo progetto", ha affermato, facendo anche possibili riferimenti ad altre serie TV e spin-off, visto che nelle voci di corridoio si parla anche di prodotti incentrati su Arkham Asylum e Gotham City Police Department come possibili soggetti da trattare tra serie TV e film.

Anche la responsabile di HBO Max original, Sarah Aubrey, ha fatto notare l'importanza della serie come elemento portante per creare una sorta di ponte tra The Batman e il suo seguito, spiegando come la serie vada ad approfondire la storia di Oz ma anche della stessa Gotham, ponendo le basi per la costruzione di tutto il sistema di potere che caratterizza la criminalità contro cui combatte Batman.