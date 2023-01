Kirby's Return to Dream Land Deluxe, immagini e video dal sito ufficiale del gioco Nintendo

Kirby's Return to Dream Land Deluxe è stato annunciato già da qualche mese ma non abbiamo avuto modo di vedere granché del nuovo gioco Nintendo Switch, dunque risulta particolarmente interessante guardare il sito ufficiale che contiene nuove immagini e frammenti di video per il titolo in questione.

Dopo il successo di Kirby e la Terra Perduta, che ha trasportato con ottimi risultati la struttura tipica della serie in un contesto in stile platform 3D, Kirby torna alle origini con questo Kirby's Return to Dream Land Deluxe, versione riveduta e migliorata dell'originale uscito nel 2011 su Wii.

La data d'uscita è fissata per il 24 febbraio 2023, a confermare un inizio anno alquanto ricco di uscite per Nintendo Switch, a un mese di distanza dal lancio di Fire Emblem Engage. Nel sito ufficiale di Kirby's Return to Dream Land Deluxe possiamo vedere alcuni screenshot che mostrano la revisione grafica effettuata sull'originale, a dire il vero non molto evidente ma comunque efficace grazie anche all'ottimo aspetto di partenza.

Oltre a questi, sono presenti anche vari frammenti di video che mostrano alcune scene di gameplay, oltre ad approfondimenti sulle abilità del personaggio e altro.

Annunciato per Nintendo Switch lo scorso settembre con un primo trailer di presentazione, Kirby's Return to Dream Land Deluxe riprende la formula originale da platform adventure in 2D, con multiplayer cooperativo.

Si tratta di una remaster di Kirby's Return to Dream Land per Wii, migliorato sotto il profilo tecnico. "Un giorno, una navicella spaziale effettua un atterraggio di emergenza sul Pianeta Pop. Per aiutare il misterioso Magolor, Kirby e i suoi amici partono per una grande missione", recita la sinossi. "Risucchiando determinati nemici, Kirby otterrà tante abilità diverse, tra cui la nuova abilità Mecha. Questo titolo permette a un massimo di quattro utenti di giocare in locale sulla stessa console. Inoltre, tutti i giocatori possono impersonare Kirby contemporaneamente e usare le proprie abilità preferite. È inclusa anche una collezione di minigiochi con classici come Kirby Samurai e novità come Caccia al tomo di Magolor."