Fire Emblem Engage: nuovo video gameplay mostra il combattimento strategico

Fire Emblem Engage è protagonista di un nuovo video gameplay pubblicato da NintendoLife, che mostra nel dettaglio un combattimento strategico all'interno del gioco esclusivo per Nintendo Switch, in attesa della sua uscita prevista per la prossima settimana.

Si tratta di qualche minuto di gameplay registrato in presa diretta da Nintendo Switch, proprio da parte del sito in questione, che consente di vedere più precisamente alcune dinamiche del gioco.

Fire Emblem Engage è un altro capitolo nella serie principale degli strategici ad ambientazione fantasy di Nintendo, dunque la struttura segue quella classica di Fire Emblem.

Vediamo dunque la squadra di Zion e Marth combattere contro un gruppo di nemici all'interno di un'ambientazione caratterizzata da diversi elementi di scenario. In questo modo possiamo vedere il sistema di spostamento delle unità sulla mappa, che dipende dalle caratteristiche di ogni singolo combattente e dello scenario circostante, e il sistema di combattimento a turni che caratterizza la serie da anni.

In questo caso, sono state introdotte alcune novità relative alle abilità specifiche dei personaggi e alla loro applicazione, oltre ad alcuni nuovi elementi nella gestione del party, che rappresenta sempre uno dei pilastri del gameplay d Fire Emblem.

Fire Emblem Engage è ormai imminente, con l'uscita fissata per il 20 gennaio 2023, potete conoscerlo meglio leggendo il nostro provato del nuovo strategico per Switch, pubblicato qualche giorno fa.