Redfall, un'amara riflessione sullo stato di Xbox dall'insider Klobrille

Redfall sta facendo parecchio discutere in queste ore, e alla luce degli ultimi aggiornamenti sul gioco il noto insider Klobrille ha pubblicato un'amara riflessione sullo stato di Xbox in cui mette in evidenza le tante criticità di una gestione che sembra trascurare i possessori della console.

"Microsoft in questo momento deve fare attenzione a evitare che i possessori di Xbox si sentano degli utenti di seconda categoria", ha scritto Klobrille. "La notizia di Redfall senza modalità a 60 fps al lancio, dopo che il gioco è stato mostrato con quel frame rate in qualsiasi trailer del gameplay finora, non è che la ciliegina sulla torta."

"Xbox è stata molto chiara nell'esprimere la volontà di espandersi verso PC e mobile, per anni. Il PC Game Pass, in particolare, sta ricevendo una forte spinta e Microsoft ha addirittura sviluppato titoli first party che al lancio non sono usciti su console (Microsoft Flight Simulator, Age of Empires, Ara: History Untold) al fine di offrire un'esperienza premium su PC, mettendo appunto le Xbox in secondo piano."

"L'acquisizione di Activision Blizzard ruota anch'essa attorno a qualcosa di diverso dal mercato console: a Microsoft interessano King per espandersi su mobile e Blizzard per crescere ulteriormente su PC. Il che è del tutto comprensibile, a patto che la tua fanbase principale continui a poter godere di una grande esperienza."

"Ebbene, le console Xbox non hanno visto cambiamenti sostanziali da diversi anni, dato che le risorse erano richieste altrove. Feedback piuttosto forti espressi in merito al sistema di Obiettivi di Xbox, alla dashboard in generale o alle capacità DVR non hanno prodotto alcun miglioramento significativo."

"I possessori di console Xbox sono ormai abituati ad avere un numero di produzioni esclusive inferiore rispetto a Nintendo o PlayStation. Sebbene io ami sia Pentiment che Grounded, il 2022 è stato un anno semplicemente inaccettabile sul fronte della quantità dell'offerta first party di Xbox. E ovviamente non aiuta il fatto che titoli come Ara escano solo su PC."

"Dopodiché c'è la questione distributiva. Senza disporre di ulteriori dettagli, è difficile comprendere cosa stia davvero succedendo dietro le quinte, ma pare che Microsoft in questo momento non riesca a produrre abbastanza console, finendo dietro PS5 anche nei mercati dove prima era più forte della piattaforma Sony."

"Xbox LIVE Gold è ormai diventato un meme. Solo gli utenti Xbox devono pagare per giocare online, letteralmente agli stessi giochi e sugli stessi server che su PC sono gratuiti. I Games with Gold che vengono regalati ogni mese sono ormai ascrivibili a un errore in termini di pubbliche relazioni."

"Inoltre non ci sono stati ancora sviluppi ufficiali sul fronte delle opzioni per espandere lo storage o per giocare i propri giochi tramite Xbox Cloud Gaming."

"343 Industries e Halo, letteralmente il simbolo di Xbox, sono stati colpiti duramente dai licenziamenti in casa Microsoft. Il destino della nuova campagna di Halo è attualmente sconosciuto: doveva esserci una comunicazione maggiore dai dirigenti nel caso di una proprietà intellettuale così importante. Halo ha bisogno di prospettive per il futuro."

"La verità è che il posto migliore per giocare con i titoli Xbox, disponibili e in arrivo, non è su console ma su PC. Comprendo l'esigenza di Microsoft di spingersi oltre le console per fare in modo che il Game Pass funzioni, non sono ingenuo, ma non a costo di lasciare la fanbase indietro."