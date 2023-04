Redfall, niente modalità a 60 fps su Xbox Series X|S al lancio

Redfall a quanto pare non avrà una modalità a 60 fps su Xbox Series X|S al lancio: il gioco sarà disponibile unicamente con la modalità qualità a 30 fps, sia su Xbox Series X che su Xbox Series S, ha annunciato Arkane Studios.

La modalità prestazioni a 60 fps verrà aggiunta solo successivamente tramite un aggiornamento, ha chiarito il team di sviluppo, quando mancano ormai pochi giorni all'uscita di Redfall, fissata al prossimo 2 maggio su Xbox e PC.

Non è dato sapere quali siano i motivi di una decisione così clamorosa, a maggior ragione considerando la tipologia di esperienza che lo sparatutto cooperativo a base di vampiri punta a offrire, ma non si tratta della prima feature mancante per Redfall, visto che anche il supporto al ray tracing non arriverà al lancio.

Allo stato attuale, insomma, solo la versione PC del titolo targato Arkane Studios consentirà di fruire di un gameplay a 60 fotogrammi al secondo, a patto naturalmente di possedere una configurazione in grado di gestire quel tipo di lavoro.

Inutile dire che gli utenti sui social non l'hanno presa benissimo, considerando che Redfall è uno dei due progetti su cui Microsoft avrebbe dovuto porre le basi per un sostanziale rilancio nel 2023.