The Lord of the Rings: Gollum è in fase gold, nessun altro rinvio

The Lord of the Rings: Gollum è entrato in fase gold: lo hanno annunciato Daedalic Entertainment e Nacon. Ciò significa che l'avventura ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli arriverà nei negozi puntualmente il prossimo 25 maggio, senza ulteriori rinvii.

Annunciato nell'ormai lontano marzo 2019, The Lord of the Rings: Gollum si baserà sui libri di J.R.R. Tolkien piuttosto che sulle riduzioni cinematografiche, provando dunque a offrire ai fan della saga un'esperienza molto fedele all'opera originale.

Al comando proprio di Gollum, ci troveremo a vivere una fase specifica della vita di questo peculiare personaggio, che come sappiamo possiede degli aspetti a dir poco oscuri e contrastanti. In che modo verranno resi nel gioco?

Qualche tempo fa abbiamo appunto verificato con gli sviluppatori quanto The Lord of the Rings: Gollum è fedele all'opera di Tolkien.