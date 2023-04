PlayStation Plus Extra e Premium, aprile 2023: giochi gratis PS5 e PS4 annunciati da Sony

Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi PS5 e PS4 che saranno disponibili per il download a partire dal 18 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. Si tratta di:

Kena: Bridge of Spirits (PS5, PS4)

DOOM Eternal (PS5, PS4)

Riders Republic (PS5, PS4)

Wolfenstein 2: The New Colossus (PS4)

Slay the Spire (PS4)

Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS5, PS4)

The Evil Within (PS4)

Wolfenstein: The Old Blood (PS4)

Bassmaster Fishing (PS5, PS4)

Paradise Killer (PS5, PS4)

Sackboy: Una Grande Avventura (PS5, PS4)

DOOM (PS4, classico)

DOOM 2 (PS4, classico)

DOOM 64 (PS4, classico)

DOOM 3 (PS4, classico)

Dishonored: Definitive Edition (PS4, solo Premium)

I titoli in questione si aggiungeranno ai giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo 2023, andando ad arricchire ulteriormente il già ampio catalogo del servizio Sony per i due livelli di sottoscrizione più avanzati.

PlayStation Plus Extra e Premium, i giochi di aprile 2023

Kena: Bridge of Spirits è la coinvolgente avventura sviluppata da Ember Lab con uno stile grafico vicino alle produzioni Disney Pixar, in cui dovremo controllare una giovane guardiana determinata a salvare la foresta da una grave minaccia. Avete letto la nostra recensione di Kena: Bridge of Spirits?

DOOM Eternal è invece il secondo capitolo dell'ultima incarnazione della saga sparatutto targata id Software: al comando del potentissimo DOOM Slayer, armati di tutto punto, dovremo farci largo fra orde di nemici sempre più potenti nel tentativo di salvare la Terra da un'invasione infernale. La recensione di DOOM Eternal.

Di genere completamente diverso, Riders Republic è l'ultima esperienza sportiva a base multiplayer di Ubisoft: un gioco in cui potremo salire in sella a una bici, su di un paio di sci, sullo snowboard o indossare una tuta alare e lanciarci letteralmente in una serie di entusiasmanti attività competitive: tutti i dettagli nella recensione di Riders Republic.

Si torna invece a parlare di sparatutto con Wolfenstein 2: The New Colossus e Wolfenstein: The Old Blood, due ottimi episodi della serie sviluppata da MachineGames e ambientata in un mondo alternativo in cui i nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale e dominano il mondo con violenza e crudeltà... fin quando un soldato che tutti credevano morto non torna per rimettere le cose a posto.

Slay the Spire è l'entusiasmante card battler in stile roguelike di Mega Crit Games, mentre Monster Boy and the Cursed Kingdom rielabora in chiave moderna un grande classico del genere platform, avvalendosi per l'occasione della collaborazione di Ryuichi Nishizawa, autore del franchise originale.

The Evil Within rappresenta un nuovo sguardo al genere survival horror da parte di uno dei suoi indiscussi maestri, Shinji Mikami, ma nella lista ci sono anche lo sportivo Bassmaster Fishing, l'avventura Paradise Killer e il coloratissimo action platform Sackboy: Una Grande Avventura.

Nel catalogo riservato agli utenti Premium troviamo infine diversi episodi della serie originale di DOOM e la Definitive Edition di Dishonored.