CS:GO, un giocatore ha eliminato l'intero team avversario con un solo colpo, ecco l'impresa

Un giocatore ha completato da poco un'impresa molto rara in CS:GO: ha eliminato un intero team di avversari in un solo colpo. Si tratta di uno sparo che ha "una possibilità su un miliardo" per i fan (non crediamo abbiano fatto veramente i calcoli, ma avete capito cosa intendono).

L'evento è stato condiviso tramite Reddit e potete vedere il video qui sotto. La partita inizia in modo normale e il giocatore di CS:GO, con la propria squadra, si muove nella mappa fino a quando non ingaggia un primo scontro con il team avversario e tra i fumi di una granata spara un primo colpo e all'istante tutti gli avversari sono morti, come si nota in alto a destra nel video dalle notifiche rosse. Attenti al volume del video, è molto alto.

Vista la particolarità della cosa, è possibile che sia stata organizzata con lo scopo di creare un video virale su CS:GO, ma la reazione dei giocatori e la leggerezza con il quale l'utente si è approcciato al colpo pare indicare che sia veramente un caso fortuito, con tutta la squadra avversaria casualmente in linea diretta per ricevere quel singolo proiettile. In una versione più lunga del video presente su YouTube è anche possibile sentire uno dei giocatori dire "Sì, fai una clip di questa cosa", lasciando intendere che non era pronto all'avvenimento.

Anche su Reddit le reazioni dei giocatori propendono per il colpo di fortuna più che per un falso. In generale, confermano comunque che si tratta di un evento rarissimo, con vari utenti che affermano di averlo visto solo un'altra volta.

Viene anche spiegato che il solo colpo del fucile da cecchino non sarebbe bastato per eliminare tutti gli avversari e che è stato fondamentale il fatto che siano state lanciate un paio di granate che hanno tolto un parte di salute agli avversari. Questo dimostra anche quanto sia difficile creare le condizioni giuste per questo evento.

Parlando di rarità, sapevate che in CS:GO una skin è stata venduta per $160.000 e un'altra è in vendita per $400.000?