PlayStation Plus, Marvel's Spider-Man uscirà dal catalogo Extra a maggio 2023

Marvel's Spider-Man a quanto pare uscirà dal catalogo PlayStation Plus Extra a partire dal 15 maggio 2023: lo ha annunciato Sony, senza troppo clamore, contestualmente all'ufficializzazione dei giochi di aprile 2023 per gli abbonati a PS Plus di livello Extra e Premium.

Marvel's Spider-Man fa parte della lista dei giochi disponibili per gli utenti PlayStation Plus Extra e Premium fin dal lancio del nuovo abbonamento, dunque la notizia della sua rimozione appare piuttosto rilevante, per un motivo ben preciso.

Si pensava infatti che le produzioni first party Sony fossero destinate a restare nel catalogo in pianta stabile, ma quanto sta per accadere al tie-in targato Insomniac dimostra che le cose non stanno così e che anche le esclusive PlayStation sono destinate all'esclusione dal catalogo, sebbene magari dopo un periodo di tempo più lungo.

"Nell'ottica delle nostre normali operazioni di aggiornamento, Marvel's Spider-Man, Resident Evil e NBA 2K Playgrounds 2 rientrano fra i giochi che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus nel mese di maggio", si legge in fondo al post del PlayStation Blog, che specifica la data del 15 maggio come ultimo giorno utile per giocare questi titoli.