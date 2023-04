Gran Turismo: David Harbour e Archie Madekwe nella prima foto del film

La testata Empire ha pubblicato la prima foto del film di Gran Turismo, in cui possiamo vedere gli attori David Harbour e Archie Madekwe vestiti da piloti, pronti per qualche gara.

Diretto da Neill Blomkamp, il regista di District 9, Gran Turismo racconterà la storia di Jann Mardenborough (interpretato da Madekwe), un ragazzo inglese selezionato dalla GT Academy che è riuscito a fare il grande salto, diventando un pilota vero grazie alle sue abilità. Vediamo la foto:

Parlando del film, Blomkamp ha dichiarato a Empire che ci saranno "Attori reali, in macchine reali su circuiti reali che guidano a folle velocità." Oltre a ciò il regista vuole che il film emozioni gli spettatori con i suoi personaggi: "Per me la stella polare è di realizzare un film da un videogioco che abbia personaggi che lo elevino, più delle corse stesse."

Oltre ai due attori citati, del cast del film di Gran Turismo faranno parte Orlando Bloom, il Legolas della trilogia di Peter Jackson tratta da Il Signore degli Anelli e Geri Horner, ossia la Geri Halliwell delle Spice Girl.