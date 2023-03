PlayStation Plus Extra e Premium: i 17 giochi PS5 e PS4 di marzo 2023 disponibili da oggi

I nuovi giochi per PS5 e PS4 di PlayStation Plus Extra e Premium di marzo 2023 sono disponibili da oggi per tutti gli abbonati. Questo mese il catalogo del servizio di Sony si arricchisce di 17 titoli, tra cui Tchia e Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri.

Di seguito l'elenco di tutti i giochi PS5 e PS4 disponibili per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium a marzo 2023:

Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri

Tchia

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

Di seguito invece le novità di marzo 2023 del catalogo di giochi classici per PS5 e PS4 per gli abbonati a PlayStation Plus Premium:

Ridge Racer Type 4 | PS1

Ape Academy 2 | PSP

Syphon Filter: Dark Mirror | PSP

Come possiamo vedere si tratta di una line-up davvero valida. Tra le novità più interessanti troviamo Tchia, l'adventure open world con ambientazioni tropicali di Awaceb (ecco la nostra recensione) che sarà su PS Plus proprio al lancio e Ghostwire Tokyo l'action in soggettiva di Tango Gameworks ambientato in una Tokyo invasa dai demoni (la nostra recensione).

Ottime aggiunte anche Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, Dragon Ball Z: Kakarot, Immortals Fenyx Rising e Life is Strange 2. Per gli amanti dei giochi di ruolo giapponesi troviamo invece Final Fantasy Type-0 HD e Neo: The World Ends with You.

Che ne pensate dei nuovi giochi di PlayStation Plus Extra e Premium aggiunti a marzo 2023? Ce n'è qualcuno che vi interessa particolarmente o che consigliereste ad altri giocatori? Fatecelo sapere nei commenti.