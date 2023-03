Classifica Steam: Resident Evil 4 Remake primo tra i giochi, segue COD: Modern Warfare 2

Puntuale come al solito è arrivata la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi relativa alla settimana del 14 - 21 marzo 2023. Steam Deck è nuovamente al primo posto, seguito da Resident Evil 4 Remake e Call of Duty: Modern Warfare 2. Di seguito la top 10:

Steam Deck Resident Evil 4 Remake Call of Duty: Modern Warfare 2 Sons of the Forest Stellaris Naraka: Bladepoint Total War: Warhammer 3 Hogwarts Legacy Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 5

Come possiamo vedere Steam Deck si mantiene in vetta alla classifica, con le vendite che probabilmente hanno ricevuto un ulteriore spinta grazie allo sconto del 10% a cui viene venduta la console-PC portatile di Valve fino al 23 marzo. Resident Evil 4 Remake rispetto alla scorsa settimana è salito dal sesto al secondo posto grazie ai preoder.

Call of Duty: Modern Warfare 2 è terzo complici i saldi primaverili di Steam, che allo stesso modo hanno spinto le vendite di Stellaris, Forza Horizon 5 e Red Dead Redemption 2. Sons of the Forest abbandona il podio e si piazza al quarto posto, mentre Hogwarts Legacy scivola dalla terza all'ottava posizione.