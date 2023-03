Steam: al via i Saldi Primaverili 2023 con tantissimi giochi in offerta

Valve ha dato il via ai Saldi Primaverili di Steam, che permetterà di acquistare centinaia di giochi PC a prezzo scontato da ora fino alle 18:00 italiane del 23 marzo 2023.

Potrete visualizzare l'elenco completo dei giochi in offerta direttamente dal client di Steam o dalla pagina ufficiale dello store, che potrete da qui. Tra le promozioni c'è anche Steam Deck, per la prima volta in sconto per festeggiare il primo anniversario della console-PC portatile di Valve. Di seguito invece trovate una selezione dei titoli in offerta:

Cyberpunk 2077 a 29,99 euro, sconto del 50%

God of War a 29,99 euro, sconto del 40%

Dying Light 2: Stay Human a 29,99 euro, sconto del 50%

FIFA 23 a 34,99 euro, sconto del 50%

Marvel's Spider-Man: Miles Morales a 33,49 euro, sconto del 33%

Sekiro: Shadows Die Twice a 29,99 euro, sconto del 50%

NBA 2K23 a 14,99 euro, sconto del 75%

Resident Evil Village a 19,99 euro, sconto del 50%

Civilization VI a 5,99 euro, sconto del 90%

Persona 5 Royal a 38,99 euro, sconto del 35%

Marvel Midnight Suns a 29,99 euro, sconto del 50%

Total War Warhammer III a 40,19 euro, sconto del 33%

GTA 5 a 14,98 euro, sconto del 63%

Forza Horizon 5 a 35,99 euro, sconto del 40%

Stray a 22,39 euro, sconto del 20%

Death Stranding - Director's Cut a 23,99 euro, sconto del 40%

Forspoken a 53,59 euro, sconto del 33%

Horizon Zero Dawn a 16,49 euro, sconto del 67%

Kena Bridge of Spirits a 19,99 euro, sconto del 50%

Uncharted Raccolta a 34,99 euro, sconto del 30%

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion a 39,99 euro, sconto del 20%

Hades a 12,25 euro, sconto del 50%

Dragon Ball Z Kakarot a 14,99 euro, sconto del 75%

The Witcher 3: Wild Hunt a 8,99 euro, sconto del 70%

Che ne pensate, c'è qualche offerta che trovate particolarmente interessante o che consigliereste ad altri giocatori? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.