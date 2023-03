Far Cry 5: disponibile l'update con 60 fps per PS5 e Xbox Series X|S

Ubisoft ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento gratuito di Far Cry 5, grazie al quale da ora gira a 60 fps su PS5, Xbox Series X e S. Per l'occasione inoltre il gioco sarà gratis nel weekend della prossima settimana.

Stando ai dettagli riportati sul sito ufficiale della compagnia francese, ora Far Cry 5 può raggiungere i 60 fps su tutte le console di attuale generazione e in tutte le modalità e i DLC pubblicati dopo il lancio. Inoltre, su Xbox Series X sarà possibile raggiungere anche la risoluzione 4K, mentre su Xbox Series S i 1080p. Su PS5 invece la risoluzione sarà di 2880x1620.

Le note della patch 1.18 di Far Cry 5 rivelate dal portale UpdateCrazy inoltre affermano che sono stati apportati dei miglioramenti generali alle performance, stabilità e gameplay nonché dei fix a problemi minori non meglio specificati.

Come accennato in apertura, la prossima settimana sarà possibile giocare gratuitamente a Far Cry 5 su PC e console, per la precisione dal 23 al 27 marzo. Tutti i progressi fatti durante questo periodo di prova saranno conservati e trasferiti nel gioco completo, nel caso decidiate di acquistarlo.