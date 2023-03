Fuse Games è un nuovo team da ex-Criterion: non lavoreranno per forza a giochi di guida

Cinque ex sviluppatori di Criterion e Need for Speed, tra cui il Game Manager Matt Webster, hanno fondato Fuse Games, uno studio AAA incentrato sulla "spettacolarità dei blockbuster e sulle innovazioni incentrate sul giocatore nel gameplay social, nell'autoespressione e nella creatività". In che modo questo si traduca esattamente in un videogioco, per ora non è dato sapere.

Webster guiderà questo nuovo studio e insieme a lui vi saranno l'Head of Content Steve Uphill, l'Head of Production Pete Lake, l'Head of Operations Alan McDairmant e l'Head of Technology Andrei Shires.

Fuse Games svilupperà giochi per console e PC. Nonostante l'esperienza degli sviluppatori con i giochi di corse, Webster ha dichiarato che il team non ha ancora scelto un genere per il suo titolo di debutto: "Ovviamente i giochi di guida arcade e i giochi di guida open world sono quelli che conosciamo molto bene", ha detto.

"Ma negli anni abbiamo giocato con altri generi, tra cui Battlefront, Battlefield e la VR. Sappiamo cosa siamo bravi a fare e ciò comprende un'ampia gamma di cose. Una volta scelto il nostro genere, vogliamo essere leader in quel genere".

Dovremo quindi attendere che Fuse Games annunci qual è il proprio nuovo progetto, ma supponiamo che ci vorrà molto tempo, forse anche anni.