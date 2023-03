Porting a sorpresa

Anno 1800 Console Edition: i perfezionisti impazziranno nello scoprire il numero di personalizzazioni presenti

Peccato, ma nemmeno troppo non temete, che questa nuova versione per console di ultima generazione debba al momento rinunciare alle numerose espansioni uscite; troverete però alcuni dei pacchetti estetici minori come magra consolazione. Se da una parte è un peccato non poter aspirare al meraviglioso pacchetto completo disponibile su PC, anche nella sua forma base Anno 1800 è un titolo meraviglioso e zeppo di gameplay. Si parla di centinaia di ore tra una campagna di raro trasporto e una modalità sandbox già così come la troverete potenzialmente infinita. C'è talmente tanto gioco che molti utenti probabilmente non sentiranno la necessità di volerne dell'altro; chi invece ne vorrà sempre di più, dovrà sperare che Blue Byte porti i quattro season pass (ciascuno composto da tre grandi espansioni) anche su console. Questo però non è così scontato: Anno 1800 è un gioco complesso, particolarmente ghiotto di RAM, e su PC per utilizzarne a fondo tutti i contenuti è consigliato averne ben 32 GB a disposizione; mentre 16 -ovvero quelli di PS5 e Xbox Series X|S- sono più che sufficienti per uso meno estremo. Forse dovranno essere fatte delle scelte, forse no, nel frattempo godiamoci un gioco che su console nemmeno pensavamo sarebbe mai arrivato.

Anno 1800 è un gioco che potrebbe farti uscire matto, specialmente se rimpiangi le notti con Caesar e Pharaoh e vorresti qualcosa di altrettanto bello e catalizzante. In Anno 1800 lo scopo del giocatore è costruire una città sempre più florida su un non meglio precisato, ma chiaramente inesistente, arcipelago di isole mittleuropeo. Si inizia con un porto/magazzino già costruito e una nave; dovremo quindi occuparci di strade, mercato e case. I primi ad arrivare saranno i contadini, con le loro abitazioni in paglia e i loro semplici bisogni primari: del pesce da mettere a tavola, che richiederà un molo di pescatori, e dei vestiti dignitosi, che avranno bisogno di un allevamento di pecore e di un tessitore. Più verranno soddisfatte le richieste del popolo, più le case verranno occupate fino al loro tetto massimo, fornendoci più lavoratori per ogni casella edificata.