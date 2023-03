Overwatch 2: al via l'evento PachiMarchi con una nuova modalità e una skin per Roadhog

È iniziato oggi il nuovo evento PachiMarchi di Overwatch 2 che mette in palio varie ricompense tra cui un'adorabile e colorata skin a tema Pachimari per Roadhog e propone una nuova modalità a tema con protagonista questo personaggio.

Disponibile fino al 4 aprile 2023, l'evento propone la modalità a tempo limitato Roadhog's Catch-A-Mari, in stile deathmatch con uccisione confermata, in cui i giocatori nei panni di questo anti-eroe dovranno eliminare quanti più avversari possibili e raccogliere i loro Pachi-mari, la tenera mascotte di Overwatch, per accumulare punti.

Ci saranno anche delle sfide che permetteranno di ottenere la skin epica per Roadhog dell'immagine qui sopra, nonché amuleti, namecard e icone profilo. Anche solo eseguendo il log-in su Overwatch 2 prima della fine dell'evento riceverete l'icona Hogimari.

Vi ricordiamo inoltre che è ancora in corso l'evento di collaborazione tra Overwatch 2 e One-Punch Man con le skin da Saitama per Doomfist, di Tatsumaki per Kiriko, quella di Genos per Genji e quella da Spatent Rider per Soldato-76.