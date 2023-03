Halo Infinite Stagione 3: Echoes Within, trailer cinematografico sulla storia

Halo Infinite prosegue con la sua Stagione 3: Echoes Within, che viene presentata anche attraverso un nuovo trailer cinematografico, seguendo il nuovo stile narrativo di questa nuova serie di contenuti per lo sparatutto 343 Industries.

La storia della Stagione 3: Echoes Within racconta degli agenti speciali Dinh e Iratus, protagonisti di una pericolosa missione di avanguardia presso un luogo segreto e trovatisi all'interno di una zona piena di attività nemica.

La base narrativa verrà svelata progressivamente nel corso del gioco, con questo trailer che fornisce intanto una sorta di introduzione.

Per il resto, la nuova stagione porta con sé diversi contenuti e meccaniche di gioco per il multiplayer di Halo Infinite. Tra queste, le tre nuove mappe Oasis, Cliffhanger e Chase, ognuna studiata per funzionare al meglio su alcune specifiche modalità di gioco, tra BTB e Arena.

Altra novità è la modalità Escalation Slayer, che presenta una particolare progressione attraverso armi ed equipaggiamenti diversi in base ai punteggi dati dalle uccisioni e poi la nuova arma "M392 Bandit" e l'oggetto difensivo "Shroud Screen", oltre alla mappa Art's Room, una delle creazioni selezionate dalla Forgia, all'interno della specifica playlist.