Rust: l'evento Community Meetup è stato cancellato per minacce di morte ricevute dal team

Il team Facepunch Studios ha annunciato di aver cancellato l'evento Community Meetup di Rust che era stato organizzato per oggi, 21 marzo 2023, all'interno della GDC 2023, a causa di minacce di morte ricevute dagli sviluppatori.

L'evento doveva essere un modo per consentire ai giocatori di conoscere direttamente Facepunch Studios e stabilire così un contatto più solido tra sviluppatori e utenti, anche nell'ottica di uno sviluppo aperto e comunitario del gioco, con idee che vengono scambiate regolarmente tra giocatori e team su cosa modificare o aggiungere nel mondo di Rust.

Purtroppo, c'è evidentemente una frangia tossica tra i tanti utenti del gioco che continua a impensierire gli sviluppatori, i quali hanno deciso di cancellare l'evento in vista di alcune minacce ricevute. "Questo non è un messaggio che siamo felici di recapitare", si legge nella comunicazione di Facepunch attraverso Twitter, "A causa di minacce reali che dobbiamo prendere seriamente, dovremo cancellare il meetup a San Francisco la prossima settimana", hanno riferito gli sviluppatori.



"È importante ricordare che gli sviluppatori sono prima di tutto esseri umani. Quando emergono queste minacce noi consideriamo la loro sicurezza al primo posto". In ogni caso, gli sviluppatori hanno comunque richiesto di inviare materiali o feedback in maniera telematica: "Se volete mostrarci i vostri portfolio, idee o ottenere feedback sul vostro lavoro contattateci per email".

Secondo il producer Alistair McFarlane, purtroppo queste situazioni sono abbastanza all'ordine del giorno all'interno della community di Rust, con gli sviluppatori che hanno spesso a che fare con cose del genere, tanto da dover spesso nascondere o modificare i dettagli personali. Secondo McFarlane la maggior parte di queste minacce arriva dalla parte di community dedita ai cheat, tra autori e utenti di tali sistemi che tentano sempre di proliferare all'interno di Rust.

Nonostante questo, Facepunch sarà comunque presente alla GDC 2023 con un proprio evento di presentazione.