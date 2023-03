Code Vein: oltre 3 milioni di copie vendute, annuncia Bandai Namco

Code Vein potrebbe essere una sorta di sleeper hit, considerando che sta continuano a vendere a un ritmo lento ma inesorabile, avendo superato in questi giorni i 3 milioni di copie distribuite in totale, dimostrando dunque una certa progressione in questi anni.

Partito in effetti come una produzione di notevole calibro per Bandai Namco, che con Code Vein ha voluto proporre una propria interpretazione dell'action RPG con elementi souls-like, sebbene non abbia raggiunto immediatamente un enorme successo di critica e pubblico sembra che gli utenti abbiano comunque apprezzato il suo particolare mondo di gioco e il sistema di combattimento.



Eravamo rimasti a 2 milioni di copie nel lontano settembre 2021, ma a distanza di un anno e mezzo Code Vein è riuscito a vendere un altro milione di copie, probabilmente sfruttando anche sconti e promozioni di cui è stato protagonista nei mesi scorsi, che hanno aiutato la diffusione.

Da notare anche che Code Vein è stato messo a disposizione anche attraverso i servizi in abbonamento Xbox Game Pass e PlayStation Plus, ma il dato rivelato oggi da Bandai Namco non sembra prendere in considerazione le copie distribuite in tale modo, visto che solitamente si parla di giocatori raggiunti o attivi in quel caso.

Per conoscere meglio questo strano action RPG ambientato in un mondo post-apocalittico in cui pochi sopravvissuti devono combattere contro demoni vampireschi chiamati Redivivi, vi rimandiamo alla nostra recensione di Code Vein.