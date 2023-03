Citizen Sleeper: altre storie o altri capitoli sono in arrivo, dice l'autore

Citizen Sleeper è destinato a portare altre storie ai giocatori, non è chiaro se attraverso altri DLC o nuovi giochi all'interno di una serie, ma il creatore Gareth Damian Martin è stato molto chiaro sulla volontà di portare avanti quel mondo di gioco con ulteriori contenuti e racconti.

Intervistato da DualShockers, Martin ha spiegato che Citizen Sleeper ha una struttura aperta e ampia ed è partito come una sorta di esperimento che ha avuto successo e dunque ora può espandersi ulteriormente. "Si trattava di una sorta di test, e l'abbiamo poi continuato con i DLC", ha spiegato l'autore. "Vedendo come anche il DLC abbia avuto successo e le persone si siano dimostrate interessate, avrei intenzione di proseguire questa serie di esperimenti, ne parleremo prima di quanto pensiate".

Dopo il rilascio iniziale, Citizen Sleeper ha visto l'arrivo di due DLC, con un terzo finale, chiamato Purge, previsto arrivare il 30 marzo 2023. Questo comporterà un vero e proprio finale per la storia, ma questa è destinata ad essere una delle storie da raccontare nell'universo fantascientifico del gioco.

"Quando sono arrivato a scrivere quel finale, è stato un momento molto emotivo, ma ero anche così felice da pensare che, in verità, questo non avrebbe rappresentato la fine di tutto. Perché penso davvero che ci sia ancora molto da esplorare e vorrei rendere questo un mondo in cui tornare ancora a lungo".

Martin ha insomma intenzione di espandere ulteriormente il mondo di gioco di Citizen Sleeper, forse attraverso altri DLC oppure con un vero e proprio nuovo capitolo della serie. Il gioco è un RPG narrativo davvero molto affascinante e coinvolgente, che potete conoscere meglio nella nostra recensione di Citizen Sleeper.