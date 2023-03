Zelda: Tears of the Kingdom, il gameplay consentirà di modificare il mondo di gioco

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avrà delle meccaniche di gameplay "trasformative", in grado di consentire al giocatore di cambiare il mondo di gioco attraverso delle particolari abilità o strumenti, secondo quanto riferito dal producer.

Dopo aver ricevuto il premio come gioco più atteso all'interno dei Famitsu Game Awards, il producer Eiji Aounuma ha spiegato, in un'intervista pubblicata dalla rivista nipponica Genki, che il nuovo capitolo della serie introdurrà alcune dinamiche nuove che possono rappresentare delle modifiche importanti alla struttura del gioco.

"Alcune delle abilità sono già state suggerite nei vari trailer che abbiamo pubblicato di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", ha affermato Aonuma. "Anche in base a queste, certamente emerge il fatto che Link avrà con sé alcuni potenti strumenti con cui poter lavorare".

In particolare, il producer ha spiegato che "Saremo in grado di usare questi strumenti in modi particolarmente creativi", con la possibilità di "cambiare il mondo di gioco". Ovviamente non ha specificato ulteriormente le possibilità offerte al giocatore, ma possiamo provare a immaginarle.

Considerando anche la presenza di due mondi interconnessi tra cielo e terra, le possibilità di modificare gli elementi del mondo di gioco possono creare veramente grandi possibilità di gameplay e d'altra parte un notevole tasso di libertà creativa sugli oggetti e gli elementi dello scenario era già visibile anche in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A questo punto restiamo in attesa di altre informazioni, ricordando anche la storia del capolavoro per Nintendo Switch, per prepararci all'arrivo del nuovo capitolo.