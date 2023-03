The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la storia del capolavoro per Nintendo Switch

Ripercorriamo gli eventi che compongono la storia di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, aspettando il seguito Tears of the Kingdom.

In questo pezzo ripercorreremo gli eventi che compongono la trama di The Legend of Zelda: Breath of the Wild (con tanti spoiler, non fosse scontato), così da arrivare preparati a Tears of the Kingdom, che ne rappresenta un sequel diretto. Esporremo l'ordine della fabula e non quello dell'intreccio: in molti sottovalutano la complessità della trama di questo gioco, sia perché la libertà che concede consente di fregarsene, sia perché vari dettagli si comprendono soltanto leggendo certi diari, o parlando con alcuni personaggi secondari, oppure recuperando le memorie di Link. Altre sfaccettature, che comunque non abbiamo raccolto nella loro interezza, sono tratte dal volume The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Creating a Champion, che presenta alcuni dettagli inediti dell'universo di gioco, nonché delle dichiarazioni degli sviluppatori. Infine, sappiate che nell'originale giapponese gli appunti presenti nella Tavoletta Sheikah sono scritti direttamente da Link; sì, esatto, in prima persona. Nella traduzione occidentale (non in russo ad esempio, ma nella maggior parte dei casi sì, Italia compresa) questi passaggi vengono resi in modo impersonale e asettico: un peccato, perché sono tra le poche sezioni che ci suggeriscono la personalità di Link. Ora servono due precisazioni. La prima: non ci siamo occupati della timeline della serie nella sua interezza, sia perché oltremodo articolata, sia perché Breath of the Wild è ambientato millenni dopo ogni altro episodio, e per comprendere lui - e il suo seguito - non è necessario conoscere la sua collocazione rispetto ai capitoli precedenti. Sappiate, semplicemente, che costituiscono gli ultimi due giochi - in ordine cronologico - della saga. La seconda premessa riguarda Hyrule Warriors: l'Era della Calamità, lo spin-off ambientato cento anni (circa) prima di Breath of the Wild. Nonostante condivida personaggi e Hyrule con l'episodio principale, propone - smettete ora di leggere, e riprendente direttamente dal prossimo paragrafo, non voleste anticipazioni a riguardo - una storia parallela, in una dimensione temporale alternativa. Non solo: alcuni rari eventi in comune con Breath of the Wild, come l'estrazione dalla Spada Suprema del giovane Link, sono in contraddizione col capolavoro del 2017. L'Era della Calamità non dovrebbe lasciare tracce in Tears of the Kingdom, se non (al massimo) attraverso qualche cameo: gli stessi personaggi trainati nel passato, e al termine del gioco riportati nel "presente", che sono anche gli unici a poter conoscere gli eventi de L'Era della Calamità, ci dicono che non racconteranno niente dell'accaduto perché nessuno gli crederebbe. Un indizio abbastanza importante, appunto, per ritenere che l'Era della Calamità possa considerarsi una parentesi, e che Tears of the Kingdom dialogherà unicamente, e profondamente, con quanto esperito in Breath of the Wild.

10.000 anni fa The Legend of Zelda: Breath of the Wild: l'arazzo che rappresenta gli eventi accaduti 10.000 anni prima del gioco Breath of the Wild articola la propria storia in tre linee temporali: la prima fra queste, in ordine cronologico, precede di 10.000 anni gli eventi del gioco. La Calamità Ganon minaccia la pace di Hyrule e la Famiglia Reale: non è la prima volta volta che succede, ma l'ennesima reiterazione di una maledizione che grava sul Regno (dai tempi di Skyward Sword, ma questa è un'altra storia). La civiltà Sheikah ha una grande conoscenza della tecnologia, e la sfrutta per creare delle armi per combattere la Calamità Ganon: dei Guardiani, cioè delle entità robotiche dotate di "tentacoli" per camminare e arrampicarsi, nonché di un occhio per sparare, ma soprattutto quattro enormi Colossi. Stiamo parlando di Vah Naboris (una specie di cammello), Vah Medoh (un volatile robotico), Vah Rudania (una gigantesca salamandra) e Vah Ruta (un elefante). Queste macchine si alleano con l'Eroe dell'epoca, e con la coeva Principessa dall'ascendenza divina, per sconfiggere la Calamità. Quest'ultima viene battuta, ma dimostrerà millenni dopo di aver fatto tesoro della lezione. Con Ganon sconfitto, quindi in assenza di una minaccia comune, la Famiglia Reale volge il suo sguardo all'interno del Regno, e scopre di essere piuttosto inquietata dalla tecnologia utilizzata per combattere la Calamità. Il Re vieta agli Sheikah ulteriori sperimentazioni, e si premura di nascondere i loro macchinari, sia i Guardiani che i Colossi. L'orgoglioso popolo non la prende benissimo: in parte rimane fedele alla Famiglia Reale, allontanandosi comunque dalla città principale, e fondando il Villaggio Calbarico. Alcuni esuli tuttavia si oppongono alla decisione, e si ribellano dando vita al Clan Yiga, pronto a sostenere Ganon nel momento del suo eventuale ritorno. Adesso Hyrule vive in pace, la Tecnologia è nascosta... e la Calamità Ganon diviene presto leggenda.

100 anni prima The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Re Roham, il padre di Zelda Ora trattiamo la seconda linea temporale di Breath of the Wild, che narra gli eventi che accadono cento anni prima (circa) di quelli del gioco. Roham è il Re di Hyrule, e per tradizione chiama Zelda sua figlia. Negli stessi anni anche un cavaliere della Guardia Reale ha avuto un pargolo (maschio, nel suo caso): questo bambino mostra un precoce talento, estraendo dal bosco la Spada Suprema, riuscendo dove chiunque aveva fallito. Stiamo parlando di Link, naturalmente. A quattro anni il piccolo conosce Mipha, la principessa degli Zora (dei pesci antropomorfi, o degli umani pisciformi, fate voi), che rimane impressionata alla vivacità del bambino, con cui fa amicizia. Nello stesso periodo, la madre di Zelda presenta sua figlia a Urbosa, regnante Gerudo (una civiltà desertica di sole donne, che esilia i maschi). Giungono i primi segni del possibile ritorno della Calamità, preannunciata da una profezia Sheikah, che ne individua le origini nelle profondità della terra. È tempo di prepararsi: mentre si lavora per recuperare la vecchia tecnologia (Colossi e Guardiani), la Regina muore improvvisamente. Il Re è ancora più motivato affinché la figlia - concordemente alla tradizione - recuperi i poteri di ascendenza divina, passati di generazione in generazione, fondamentali per combattere la Calamità. Vengono selezionati i Campioni per guidare i Colossi Sacri: Revali il Rito (dei volatili bipedi) per Vah Medoh, Mipha per Vah Ruta, Urbosa per Vah Naboris, Daruk (un Goron, delle creature di roccia senzienti) per Vah Rudania. Le investigazioni sull'antica tecnologia continuano, e viene ritrovata la Tavoletta Sheikah: Zelda si rivela molto interessata all'argomento, e incontra Impa, leader degli Sheikah stessi; nella sua missione per recuperare i poteri divini, al contrario, si imbatte in un fallimento dietro l'altro. Le pressioni su di lei aumentano. Link viene nominato dal Re - per coraggio e abilità - sua guardia personale, e Zelda non è felice della decisione: né di avere un custode, né di Link in particolare. The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Link e Mipha L'eroe intanto torna da Mipha, e proprio dai diari della principessa Zora scopriamo che, di quel bambino energico e curioso, ormai è rimasto soltanto un guerriero silenzioso e serio. Revali è geloso di Link per essere stato scelto come guardia personale di Zelda, ed è l'unico dei Campioni a non stimarlo appieno. Mipha e Link nel frattempo vengono attaccati da un Lynel: l'eroe riesce miracolosamente a sconfiggerlo, e proprio in questa circostanza lei si innamora: il tempo per gli Zora passa diversamente che per gli Hylian (la razza a cui appartiene Link, degli umani dagli orecchie a punta, per sentire più facilmente il canto degli dei...), e i due ormai sono praticamente coetanei. Lei inizia addirittura a cucirgli una tunica, che nelle tradizioni degli Zora rappresenta il dono della moglie allo sposo. Vengono ufficialmente proclamati i Campioni, con vestiti turchesi a testimoniarne il prestigioso ruolo. Dall'onore all'onere: è tempo per i quattro di prendere confidenza con i Colossi Sacri, e c'è chi riesce a controllarli più facilmente (Revali) e chi ha maggiori difficoltà (Daruk). Il reame ha trovato molti Guardiani, ma altrettanti ne rimangono da scovare, e il tempo per prepararsi si riduce di giorno in giorno: la Calamità di avvicina, e dei Sacrari iniziano ad apparire per Hyrule. Zelda, sempre più frustrata dai suoi fallimenti, si arrabbia con Link (che la segue sempre): per questo scappa da sola verso Gerudo, dov'è vittima di un attentato degli Yiga, ancora infuriati con la Famiglia Reale, ed esaltati dai segnali che preannunciano il ritorno della Calamità (sono tipi rancorosi, evidentemente). Link riesce a rintracciarla e salvarla all'ultimo istante: qui le cose tra i due cambiano, Zelda è colpita dalla devozione dell'eroe, e inizia a sviluppare dei sentimenti per lui. The Legend of Zelda: Breath of the Wild: il Santuario della Resurrezione Viene scoperto il Santuario della Resurrezione, ma al momento non è previsto alcun utilizzo. Le offensive dei mostri diventano sempre più frequenti: l'attacco della Calamità è imminente. La relazione tra Link e Zelda diviene più intima che mai, mentre Mipha continua a preparare la veste da donare all'eroe, come sappiamo dalle sue memorie (sarebbe stata l'ultima pagina del diario scritta di suo pugno). Zelda non fa progressi nella sua missione: non ottiene il minimo segno dei suoi presunti poteri, e il Re le vieta di "distrarsi" con la tecnologia Sheikah. Il suo diciassettesimo compleanno è l'ultima occasione per accedere alle capacità divine: anche in questo caso, tuttavia, i poteri non si palesano. Dei fulmini viola nutrono un temporale che investe il castello di Hyrule: la Calamità è tornata. Non c'è possibilità di prepararsi a dovere: il piano di Ganon è infallibile, perché prevede di soggiogare ciò che l'aveva sconfitto millenni prima. Come prima mossa prende il possesso dei Guardiani, coi quali devasta il castello e i suoi abitanti. Nel frattempo le sue emanazioni spettrali sottomettono, sconfiggendo singolarmente i rispettivi Campioni (uccidendoli), i quattro Colossi Sacri. In poco tempo Link e Zelda si ritrovano soli e disperati: la Principessa si sente ulteriormente in colpa per non aver previsto il piano di Ganon. Mentre i due vengono circondati dai Guardiani, ormai privi di speranza, con Link traballante e moribondo, la Principessa trova i poteri tanto anelati: da sola, con una lucente esplosione, blocca l'intero esercito tecnologico. Per l'eroe però è tardi: è battuto e incosciente, e anche il castello è caduto. La Spada Suprema tuttavia si illumina e "comunica" (Faih, sei tu?!) con Zelda: la Principessa decide di collocare Link nel Santuario della Resurrezione, e di riporre la Spada Suprema vicino alle radici del Grande Albero Deku. Informa Impa del piano, così che possa trasmetterlo al momento opportuno, e si incammina da sola a bloccare Ganon, "sigillandolo" in attesa del ritorno dell'eroe. Link e la Spada sono in guarigione/riparazione, mentre Zelda - solitaria - argina la Calamità. I Guardiani proseguono a devastare Hyrule, mentre Pruna (a Finterra) e Rovely (ad Akkala), degli amici di Impa, continuano le loro ricerche sulla tecnologia - e la Tavoletta - Sheikah, così da aiutare l'eroe al momento del risveglio. Il maestro di Kass (un Rito bardo) muore, e l'allievo - in sua vece - continua le orazioni sulle antiche leggende.