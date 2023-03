Wo Long: Fallen Dynasty, il 30% dei giocatori Xbox ha superato il primo boss. 85% su Steam e PS5

Stando agli obiettivi sbloccati dai giocatori monitorati da True Achievements, risulta che solo il 30% dei giocatori Xbox ha superato il primo boss di Wo Long: Fallen Dynasty. Considerato che il gioco di Team Ninja è stato lanciato da subito anche su Xbox Game Pass, la percentuale è decisamente indicativa.

Il superamento del primo boss, Zhang Liang, è premiato dallo sblocco del primo obiettivo legato alla storia, Journey's Beginning. Tenete presente che il boss è lo stesso della demo, quindi sembra che i giocatori Xbox stiano trovando più di qualche difficoltà ad avanzare.

Probabilmente, molti si sono arresi perché stanchi di provare a superare la prima battaglia davvero impegnativa del gioco. Tanti lo avranno provato solo perché su Xbox Game Pass, trovandolo troppo difficile per i loro gusti e abbandonandolo senza troppi rimpianti.

Il confronto con i risultati ottenuti dai giocatori sulle altre piattaforme è davvero indicativo dal punto di vista di come il servizio in abbonamento possa influire sulla fruizione di un gioco come Wo Long: sia su PS5, sia su Steam, circa l'85% dei giocatori ha superato il boss. La differenza principale rispetto a Xbox ci sembra evidente: si tratta di giocatori paganti, che quindi hanno tutto l'interesse di trarre il massimo dal loro acquisto.

Naturalmente su Xbox gli obiettivi legati alla storia successivi a quello del primo boss hanno una percentuale di completamento ancora inferiore, fino ad arrivare al 2% dell'obiettivo legato alla fine del gioco.

