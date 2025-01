Rust supera il record di giocatori su Steam dopo 11 anni: una crescita continua e il 2025 sarà pieno di novità

Il nuovo record di Rust

Come potete vedere qui sotto, Rust ha raggiunto precisamente un totale di 262.284 nella sera del 2 gennaio italiano. Questo valore batte il record di 245.243 utenti contemporanei, ottenuto nel gennaio 2021. Rust è cresciuto regolarmente negli anni, secondo i dati di Steam DB, senza mai realmente fermarsi.

McFarlane scrive, in traduzione, "Rust va di bene in meglio! Abbiamo appena battuto il nostro miglior numero di utenti contemporanei di tutti i tempi, superando Covid e tutti gli altri eventi significativi. Negli ultimi mesi abbiamo raggiunto nuovi record mensili, e questo era uno di quelli enormi che non eravamo sicuri di poter battere, a meno che non ci fosse un'altra pandemia globale. Un enorme ringraziamento a tutti coloro che sostengono Rust. Il team ha lavorato instancabilmente per gli ultimi 11 anni su Rust. Il 2026 non sarà diverso, ci saranno molte cose grandiose in arrivo."

Questo risultato arriva dopo oltre 17,5 milioni di copie vendute, oltre 380 aggiornamenti, più di 1,15 milioni di recensioni su Steam e 2,5 milioni di dollari raccolti per beneficenza. Per quanto riguarda i "cheater", il team spiega che meno informazioni dà meglio è (perché impedisce ai bari di capire come aggirare le protezioni), ma in precedenza il team di Rust ha parlato di quanti bari ci sono realmente e di nuovi modi per fermarli.

Per quanto riguarda il futuro, il team ha confermato che è in arrivo un aggiornamento che proporrà nuovi contenuti a tema medievale, con armature, spade e armi da assedio come le catapulte. Sarà inoltre migliorato il sistema di cucina, l'arrivo di un bioma a tema giungla (con animali pericolosi dedicati) e un cambiamento alle modalità softcore e hardcore.